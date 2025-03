Malsch – Fahrzeug brennt nach Verkehrsunfall auf A5 vollständig aus – Autobahn war mehrere Stunden vollgesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich am gestrigen Abend (04.03.2025), gegen 20:40 Uhr, ein Brand in einem leerstehenden Busdepot. Der Dachstuhl einer Lagerhalle in der Pasadenaallee ist in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 ... Mehr lesen »