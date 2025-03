Ludwigshafen – OB Steinruck: Mit unseren Herzen und Gedanken sind wir in Mannheim

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. “Die Nachrichten, die uns aus Mannheim erreichen, sind unfassbar und schrecklich. Dort, wo Menschen fröhlich und unbeschwert unterwegs waren, ist von einer Minute auf die andere der reine Horror ausgebrochen. Unser Mitgefühl, unsere Gedanken, unsere Herzen sind in Mannheim bei den Menschen, die Grausamstes erleben müssen”, so Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in einer ersten Reaktion auf die aktuellen Ereignisse in Mannheim. Unmittelbar nachdem die ersten Nachrichten eingingen, hat die OB ihren Mannheimer Kollegen kontaktiert. Die Ludwigshafener Feuerwehr steht den Rettungskräften in Mannheim zur Seite. “Wir sind mit unserer Schwesterstadt auf das Engste verbunden. Was immer an Unterstützung benötigt wird, leisten wir gerne. Wir leiden mit unseren Freunden”, sagte Steinruck. Die OB betonte: “Jetzt ist die Stunde des Innehaltens, der Anteilnahme und des Zusammenhaltens. Die Ermittlungen zu den Ereignissen und deren Hintergründe liegen in den Händen von Polizei und Staatsanwaltschaft”. Als Ausdruck der Anteilnahme wehen die Fahnen in Ludwigshafen auf Halbmast.

