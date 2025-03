Ludwigshafen – Italienisches Streetfood selbst kochen an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) gibt es am Samstag, 15. März 2025, von 11 bis 16.30 Uhr einen Kochkurs, der die Teilnehmer*innen in die vielfältige Welt des italienischen Streetfoods entführt. Unter der Anleitung der Dozentin Manuela Bonelli lernen die Teilnehmenden in der Lehrküche der VHS, im Bürgerhof, wie sie typisch italienische Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen schnell und einfach zu Hause nachkochen können. Von den Straßen Mailands über die Gassen Roms, bis hin zu den Spezialitäten aus Apulien, Kalabrien und Sizilien – dieser Kurs bietet neben den Rezepten einen Einblick in die kulinarischen Traditionen der italienischen Straßenküche. Die Kursgebühr beträgt 61 Euro inklusive der Lebensmittelkosten. Anmelden kann man sich an der VHS online unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238.

Quelle: Stadt Ludwigshafen