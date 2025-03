Kreis Bergstrasse – Der Nibelungensteig ruft Unternehmen zu Spendenaktion auf

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße startet zum dritten Mal die Spendenaktion „Hike to help“ / Initiative findet vom 31. März bis 6. April 2025 statt und funktioniert nach dem Prinzip eines klassischen Spendenlaufs / Je länger die Wanderung, desto höher die Spendensumme

„Wir wollen dieses Jahr gemeinsam mit den Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Bergstraße Großes erreichen“, so Simone Paepke, Leiterin der Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Deshalb wendet sich die WFB mit ihrer Spendenaktion unter der Überschrift „Hike to Help“ 2025 an die Unternehmen aus der Region und ruft sie dazu auf, das Sponsoring zu übernehmen. Die Initiative findet vom 31. März bis 6. April 2025 statt.

„Hike to Help“ funktioniert nach dem Prinzip eines klassischen Spendenlaufs: Unternehmen, die unterstützen möchten, schreiben bis zum 9. März 2025 eine E-Mail an info@nibelungensteig.de, nennen den Betrag, den sie pro gewanderten Kilometer spenden – mindestens 20 Cent – und wie viele Wandernde sie mit ihrer Teilnahme sponsern möchten. Die Firmen können entweder eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg schicken oder die Tourismusagentur der WFB bringt die Unternehmen mit Wanderwilligen zusammen. Je länger die Wanderungen sind, desto höher fällt die Spendensumme aus.

Die Spenden gehen diesmal zum einen an den Naturschutzbund NABU, der sich im Odenwaldkreis für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen engagiert, praktische Naturschutzarbeit leistet und die Artenvielfalt im Odenwald fördert. Er repräsentiert den Teil des Nibelungensteigs, der durch den Odenwald verläuft. Der zweite Empfänger ist Fabian Salars Erbe e.V., ein Bensheimer Verein, der für Toleranz und Vielfalt einsteht und sich für Demokratie stark macht. Er steht für den Bergsträßer Abschnitt des Nibelungensteigs.

Das Team der WFB gibt der Initiative am ersten Aktionstag den Startschuss mit einer Wanderung auf dem Nibelungensteig, wird auch an den restlichen Tagen der Woche immer wieder unterwegs sein und sucht daher ebenfalls Unterstützerinnen und Unterstützer. Eine Communitywanderung am 6. April 2025 bildet den Abschluss der Aktionswoche. Auch hier sind die Firmen mit ihren Mitarbeitenden eingeladen teilzunehmen.

Der Fortschritt der Aktion kann live in den Sozialen Medien unter @nibelungensteig beobachtet werden. Instagram: https://www.instagram.com/nibelungensteig/ / Facebook: https://www.facebook.com/Nibelungensteig.

Info: Die Spenden werden am Ende der Woche über einen Spendenlink abgewickelt. Dieser sowohl an alle Teilnehmenden übermittelt als auch auf den genannten Kanälen der Sozialen Medien geteilt.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle/Grafik: Wirtschaftsregion Bergstrasse