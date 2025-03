Heidelberg – In drei Wochen startet der „Frühling” – Das Heidelberger Frühling Musikfestival 2025 beginnt am 22. März

– Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. März startet das diesjährige Heidelberger Frühling Musikfestival. Bis zum 13. April stehen unter dem Motto „Befreite Zeit” 89 Veranstaltungen an 18 Spielstätten auf dem Programm. Es ist die dritte Festivalausgabe mit dem Pianisten Igor Levit als Co-Künstlerischer Leiter an der Seite von Intendant Thorsten Schmidt. Zum ersten Mal bespielt das Musikfestival das Heidelberg Congress Center mit insgesamt sechs Konzerten. Das Festivalzentrum wird wieder im Innenhof der Neuen Universität Heidelberg errichtet und ist somit fußläufig zu zwei der Hauptspielstätten, den Aulen der Neuen und Alten Universität.

Einer der Höhepunkte dieser Festivalausgabe ist die einzige Deutschlandaufführung des Ausnahmeprojekts von Pianist Igor Levit mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer: An drei hintereinander folgenden Abenden werden sie alle Klavierkonzerte von Sergej Prokofjew im Heidelberg Congress Center aufführen. Auch das Konzert von Startenor Rolando Villazón mit Xavier de Maistre an der Harfe gehört zu den Großereignissen im Heidelberg Congress Center.

Zu Gast sind außerdem Künstler*innen wie Gabriela Montero, Isabelle Faust, Jörg Widmann, Michael Spyres, Maurice Steger und Veronika Eberle sowie international renommierte Ensembles und Klangkörper wie das Orchestre des Champs-Élysées, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Zürcher Kammerorchester, Il Pomo d’Oro, das Vision String Quartet oder das Cuarteto Casals. Das Festivalcampus-Ensemble mit 13 jungen Nachwuchsmusiker*innen ist mit 17 selbstkuratierten Programmen zu erleben und gestaltet die re:start-Konzerte in den Stadtteilen bei freiem Eintritt.

Zum ersten Mal ist das Heidelberger Frühling Musikfestival Gastgeber für das Finalkonzert des Musikpreises der deutschen Wirtschaft des BDI am 6. April in der Aula der Neuen Universität Heidelberg. Hier präsentieren sich der Bariton Jonas Müller, 2024 Stipendiat der Heidelberger Frühling Liedakademie, Geigerin Clarissa Bevilacqua und die Blockflötistin Tabea Wink mit dem Ensemble Resonanz unter Leitung von Gregor M. Mayrhofer der Jury und dem Publikum. Der Musikpreis umfasst nicht nur das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro, sondern vor allem Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen der „Kulturkreis-Tournee”. Zu den Partnerfestivals gehören neben dem Heidelberger Frühling das Beethovenfest Bonn, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Lucerne Festival sowie das Rheingau Musik Festival.

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH