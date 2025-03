Brühl – 66. Brühler Fastnachtsumzug abgesagt

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar. „Nach den schrecklichen Ereignissen am Rosenmontag in der Nachbarstadt Mannheim wollen wir innehalten“, so Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck nach einer Besprechung mit den Verantwortlichen aus Brühl und Schwetzingen, die auch Kontakt nach Heidelberg und Weinheim hielten, „und aus Mitgefühl für die Opfer dieser unfassbaren Tat und für deren Angehörigen werden wir morgen auf das Feiern auf der Straße verzichten.“ Auch die Zug-Verantwortlichen aus den Organisationskomitees tragen die Entscheidung der beteiligten Oberbürgermeister und Bürgermeister rund um Mannheim mit. „Wir danken allen für ihr Verständnis für diese Entscheidung und sind in Gedanken bei den Opfern und bei ihren Angehörigen“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck abschließend.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken