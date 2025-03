Bad Dürkheim – Absage des Fastnachtsumzugs und der Straßenfastnacht in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit großem Bedauern haben die Stadt Bad Dürkheim und der Verein „Derkemer Grawler e.V.“ gemeinsam entschieden, den für morgen, Dienstag, den 4. März 2025, geplanten Fastnachtsumzug sowie die Straßenfastnacht abzusagen. Angesichts der tragischen Ereignisse, die sich heute in Mannheim ereignet haben, halten wir es für angemessen, innezuhalten und unsere Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger stehen für uns an erster Stelle. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir gemeinsam mit dem Veranstalter entschieden, die Veranstaltung abzusagen, um unserer Verantwortung in dieser ernsten Situation gerecht zu werden.

Wir danken allen Beteiligten, insbesondere den Vereinen sowie den Helferinnen und Helfern, die viel Zeit und Engagement in die Vorbereitungen investiert haben. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass diese Entscheidung enttäuschend ist und hoffen auf Ihr Verständnis in dieser besonderen Situation.

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Quelle Stadt Bad Dürkheim

