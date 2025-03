Ludwigshafen – Nach Auseinandersetzung in Oggersheim geflüchtet

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde die Polizei gestern Nacht am 02.03.2025 gegen 02:40 Uhr informiert. Vor einer Gaststätte auf dem Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim soll es zwischen drei Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der zwei Unbekannte einen 54-jährigen Ludwigshafener gemeinschaftlich mit Fausthieben verletzt haben sollen. Die Täter wären nach der Tat in Richtung Wormser Straße weggelaufen. Die Suche nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

