Frankenthal – Fastnachtsumzug 2025 begeistert Tausende – Ein toller Erfolg!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frankenthaler Fastnachtsumzug hat am heutigen Samstagnachmittag, 1. März, erneut für ausgelassene Stimmung und ein farbenfrohes Spektakel in der Innenstadt gesorgt. Bei bestem Fastnachtswetter säumten Tausende Närrinnen und Narren die Straßen und feierten gemeinsam mit den mehr als 80 teilnehmenden Gruppen den Höhepunkt der Fastnachtssaison.



81 Zugnummern nehmen teil

Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der Zug in der Straße Am Kanal in Bewegung. Drei der 84 angemeldeten Zugnummern sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab. Wegen eines fehlenden Brauchtumsgutachtens musste eine Teilnehmergruppe umplanen, konnte aber am Umzug teilnehmen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer zeigte sich hoch erfreut über den reibungslosen Ablauf und die große Begeisterung entlang des Zugwegs: „Der Fastnachtsumzug 2025 hat erneut bewiesen, dass Tradition und Lebensfreude in Frankenthal Hand in Hand gehen. Mein Dank gilt den vielen Ehrenamtlichen, Vereinen und Unterstützern, sowie Spediteuren die diesen Umzug mit viel Herzblut ermöglicht haben.“

Stadt Frankenthal ist Organisator des Fastnachtumzuges

Die Stadt Frankenthal organisiert dieses Großereignis und kann dank dem großen Engagement im Bereich Ordnung und Umwelt den Närrinnen und Narren in der Fastnachtshochburg Frankenthal ein unvergessliches Fest bieten. Die erfolgreiche Durchführung eines Events dieser Größenordnung erfordert eine enge Zusammenarbeit vieler Akteure.

„Besonders danken möchte ich dem Ordnungsamt, das mit seiner hervorragenden Planung und Koordination für einen sicheren und reibungslosen Ablauf gesorgt hat. Ohne die engagierte Arbeit unserer städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dieses Fest in dieser Form nicht möglich gewesen,“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Auch der städtische Entsorgungsbetrieb EWF ist im Einsatz

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) war mit etwa 50 Mitarbeitern für unterstützende Leistungen rund um den Fastnachtsumzug im Einsatz: für Beschilderungs- und Absperrmaßnahmen, Reinigungsdienste und zusätzliche unterstützende Dienstleistungen wie den Anschluss der Toilettencontainer.

Für die Reinigung nach dem Umzug wurden fünf Kehrmaschinen und Fußtrupps eingesetzt. Allein zur Gewährleistung der Sicherheit entlang der Zugstrecke waren neun schwere Fahrzeuge – darunter Müllfahrzeuge und Kanalspülfahrzeuge – als mobile Absicherung eingesetzt.

Auch am Sonntag sind nochmals zwölf Mitarbeiter und fünf Kehrmaschinen für die abschließenden Reinigungsarbeiten im Einsatz.

Reibungsloser und sicherer Ablauf des Umzugs

Dank der hervorragenden Organisation und der Unterstützung durch Polizei, Ordnungsdienst und zahlreiche Helferinnen und Helfer verlief der Umzug ohne größere Zwischenfälle.

„Die Sicherheit und das Wohl aller Feiernden standen für uns an oberster Stelle. Wir danken allen Beteiligten, die dafür gesorgt haben, dass dieser Umzug ein unvergessliches Erlebnis wurde“, betonte Ordnungsdezernent und Bürgermeister Bernd Knöppel.

300 Personen im Einsatz

Insgesamt waren rund 300 Helfer am Fastnachtssamstag eingesetzt.

Die Polizei war mit rund 110 Kräften im Einsatz.

Aus dem Bereich Ordnung und Umwelt der Stadt Frankenthal waren rund 50 Bedienstete im Einsatz, ebenfalls 50 Mitarbeiter des städtischen Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) sorgten für einen reibungslosen Ablauf und saubere Straßen.

Die Feuerwehr war mit 33 Kräften besetzt. Dort tagte auch der eigens einberufene Sicherheitskreis mit allen hauptamtlichen, ehrenamtlichen und privaten Beteiligten.

Der Veranstalter, die Stadt Frankenthal, hatte außerdem private Sicherheitskräfte und Rettungskräfte an der Umzugsstrecke im Einsatz.

Ein Fest der Vereine und der Gemeinschaft

Der Umzug wurde traditionell von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und dem Frankenthaler Stadtrat angeführt. Miss Strohhut Isis Jendahl und der „Club der ehemaligen Miss Strohhüte“ sorgten für einen zusätzlichen Glanzpunkt.

Mit dabei waren zahlreiche Karnevalsvereine aus Frankenthal und der Region, darunter der Frankenthaler Carneval Verein, die KG Rosenkavaliere, die Mörscher Wasserhinkele und viele mehr. Auch auswärtige Gruppen wie der Carneval Club Mondglotzer aus Ludwigshafen und die Stadtgarde Ludwigshafen trugen zur bunten Vielfalt des Umzugs bei. Neben den Fastnachtsvereinen präsentierten sich auch andere kulturelle und sportliche Institutionen, etwa das Theater Alte Werkstatt oder der 1. Taekwondo und Kickbox Club Frankenthal. Für musikalische Highlights sorgten mehrere Musikgruppen, darunter Spielmannszüge und Guggemusikbands.

Alle angemeldeten Zugnummern sind im Programmflyer auf www.frankenthal.de/fastnacht zu finden.

Erfolgreiche Premiere des Fastnachts-Pins

Ein besonderes Highlight war der erstmals in einer Auflage von 3.000 Stück herausgebrachte Frankenthaler Fastnachts-Pin, den die Vereine initiierten. „Die Resonanz auf den Pin war überwältigend! Der Verkauf hat maßgeblich zur Finanzierung des Umzugs beigetragen und zeigt die große Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für unser närrisches Treiben“, so Oberbürgermeister Dr. Meyer.

Dank an die Teilnehmer und Spediteure

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern, die mit ihren kreativen Kostümen, farbenfrohen Wagen und unermüdlichem Einsatz den Fastnachtsumzug zu einem einzigartigen Ereignis gemacht haben.

Ebenso dankt die Stadtverwaltung den Speditionen und Fahrern, die mit ihren Fahrzeugen die Absicherung der Umzugsstrecke und so den Fastnachtsumzug ermöglicht haben. Ohne ihre Hilfe wäre ein Umzug dieser Größenordnung nicht realisierbar.

Allein zur Gewährleistung der Sicherheit entlang der Zugstrecke sind neun schwere Fahrzeuge vom EWF – darunter Müllfahrzeuge und Kanalspülfahrzeuge – als mobile Absicherung vorgesehen.

Im Einzelnen beteiligt waren:

• Koppenhöfer Internationale Speditionsgesellschaft mbH

• Autohaus Johann Wedig GmbH

• Firma Dambach Transportlogistik GmbH

• Brugger GmbH Transport & Logistik

So verlief der Zugweg

Vom Aufstellungsbereich in der Straße Am Kanal zieht der närrische Lindwurm über den Foltzring und den Europaring in die Turnhallstraße, Speyerer Straße, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Elisabethstraße und die Carl-Theodor-Straße zur Auflösung.

Vorfreude auf das nächste Jahr

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Fastnachtsumzugs 2025 blickt Frankenthal bereits voller Vorfreude auf die kommende Saison. „Die Fastnacht lebt von der Begeisterung und dem Engagement unserer Stadtgemeinschaft – und genau diese Begeisterung haben wir heute wieder erleben dürfen“, resümiert Dr. Meyer.

Feuerwehr Frankenthal

Die Feuerwehr Frankenthal wurde am Samstag zu zwei LKW-Bränden auf der A6 (am Vormittag) und der B9 (zum Start des Fastnachtsumzugs) gerufen.

Beide Einsätze stehen in keinerlei Verbindung zum Fastnachtsumzug.

Stand der Pressemeldung: Samstag, 1. März, 17.15 Uhr

Quelle Stadt Frankenthal