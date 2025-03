Weinheim – Mathilde Zumsteg feierte in Oberflockenbach bei bester Laune ihren 104. Geburtstag

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ihre Medizin ist die Zufriedenheit

Wenn man Mathilde Zumsteg nach ihrem Geheimrezept fragt, nach dem wundersamen Elixier, das ihr das biblische Alter von 104 Jahren bei bester Gesundheit beschert, dann lächelt sie beseelt. „Meine Medizin ist die Zufriedenheit“, erklärt sie dann. Und wie sie in ihrem kleinen Häuschen am Waldrand in Oberflockenbach am Fenster sitzt, adrett gekleidet und sorgfältig frisiert, bestens gelaunt in die gesellige Runde lacht, da glaubt man ihr diese Bescheidenheit aufs erste Wort. „Mit dieser Einstellung sind Sie ein Vorbild für und alle“, bescheinigte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, der am Samstag gemeinsam mit Ortsvorsteherin Carola Meyer und Pfarrerin Nicole Mautner die alte Dame besuchte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Mathilde Zumsteg, die ihr ganzes Leben in Oberflockenbach verbracht hat, ist die älteste Bürgerin des Weinheimer Odenwald-Ortsteils und drittälteste Bürgerin Weinheims.

Mit 104 Jahren ist Mathilde Zumsteg geistig noch topfit, löst sogar noch kleine Rechenaufgaben, spielt Halma und Mühle und malt gerne akkurat Tierbilder aus. Am Sportgeschehen ist sie nach wie vor interessiert, Fußballspiele ihres Lieblingsvereins Borussia Dortmund verfolgt sie am Fernsehgerät im Wohnzimmer. Die Mutter, Oma und Uroma kann aber auch zufrieden sein, denn eine große Familie kümmert sich um sie, ebenso wie eine Pflegekraft, die Tag und Nacht für sie da ist. Tochter Monika und Sohn Günter besuchen sie täglich, erzählen ihr aus dem Ortsgeschehen und lesen ihr aus der Zeitung vor. Auch die Enkel und Urenkel schauen oft vorbei und lassen sich von alten Zeiten erzählen. Mathilde Zumsteg ist nach wie vor gesellig, immer freundlich – und sie lässt gerne andere Menschen an ihrer guten Laune teilhaben. Zu Fuß ist sie nicht mehr so gut, aber ihr Sohn Günter hat eine Rampe gebaut, so dass seine gute Mutter mit dem Rollstuhl nach draußen gefahren werden kann auf die Sonnenterrasse des kleinen Häuschens. Dort befindet sich ihr Lieblingsplatz. Wer vorbeikommt, kann fast nicht glauben, dass die elegante Dame im Stuhl, die so freundlich grüßt, schon 104 Jahre alt ist. Zu ihrem Geburtstag bekam Mathilde Zumsteg viel Besuch, und die ganze große Familie versammelte sich sonntags zum Mittagessen in der „Rose“. Mit ihrer eigenen Bescheidenheit versprach sie ihren Gratulanten, sie im nächsten Jahr – dann zum 105. Geburtstag – gerne wieder zu empfangen.

Quelle Stadt Weinheim

