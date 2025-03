Schwetzingen – Schockanruf gescheitert

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine 59-Jährige Dame erhielt am Freitag gegen 12:30 Uhr einen sogenannten “Schockanruf”. Laut dem Anrufer hätte die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht, weshalb jetzt eine Kaution zu zahlen sei. Da die Geschädigte jedoch keine Kinder hat, scheiterte der Betrugsversuch. Die Dame handelte sofort und konnte die Nummer des Anrufers von ihrem Festnetztelefon notieren und gab diese dem zuständigen Revier weiter. Des Weiteren konnte sie angeben, dass der Betrüger akzentfreies Deutsch gesprochen habe. Anschließend informierte sie sich noch über die korrekte Verhaltensweise für zukünftige Schockanrufe.

Die Polizei rät generell bei Betrug durch sog. “Schockanrufe oder durch “falsche” Polizeibeamte:

– Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

– Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, insbesondere, wenn

diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle,

ob die Amtspersonen dort bekannt sind

– Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten!

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

– Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen

preis.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und an die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizei übergeben.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim