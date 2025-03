Mutterstadt – 83-jährige Fußgängerin verletzt

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am heutigen Morgen, gegen 09:35 Uhr, fuhr ein blauer PKW die Schlesierstraße in Richtung Blockfeldstraße. Vermutlich beim Abbiegen in Richtung Von-Ketteler-Straße streifte der PKW eine 83-jährige Fußgängerin, welche die Schlesier Straße in Richtung Neustadter Straße überqueren wollte. Die 83-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem flüchtenden blauen PKW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

