Mannheim – Fastenzeit: Sieben Wochen überraschend und intensiv! Kirchengemeinden laden vielfach auch konfessionsübergreifend ein, Neues zu entdecken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Alltagsroutine öffnen für überraschende Momente und spirituelle Erfahrungen – dazu gibt es in den 40 Tagen der Fastenzeit viele Gelegenheiten. In diesen sieben Wochen laden evangelische und katholische Gemeinden auch gemeinsam ein, Neues zu entdecken. Die Fastenzeit 2025 beginnt am Aschermittwoch, 5. März, und endet traditionell am Ostersonntag, 20. April.

A wie Ascheritus: Gottesdienst oder „to go“

Für viele katholische Christ:innen gehört zum Beginn der Fastenzeit das Aschekreuz als Zeichen der Veränderung und Hoffnung dazu. Die Katholische Hochschulgemeinde Mannheim (KHG) bietet eine Kurzversion dieser Tradition inklusive Impuls als „Ashes to go“ am 5. März in der Jesuitenkirche zwischen 10 und 17.30 Uhr an. Bei der Katholische Citypastoral ist dieser sichtbare Start in die vorösterlichen 40 Tage unter freiem Himmel vor der Marktplatzkirche St. Sebastian (F1,7) von 13 bis 16 Uhr möglich. Die Gottesdienste mit Ascheritus am 5. März sind auf

www.kathma.de/gottesdienste zu finden.

B wie Bibelwoche

Das Evangelium nach Johannes stellt Zeichen in den Mittelpunkt – Zeichen, die bewegen, verändern und Hoffnung geben. Diesen spürt die Ökumenische Bibelwoche vom 17. bis 20. März immer um 19.30 Uhr mal in der Emmauskirche mal in St. Bartholomäus (Sandhofen) nach. Nach einer Einführung in das Johannes-Evangelium in St. Bartholomäus geht es am Dienstag, 18. März, „Die Hochzeit von Kana“, am Mittwoch, 19. März, um „Die Heilung beim Teich Bethesda“ und am Donnerstag, 20. März, kommt Erzpriester Dr. Georgios Basioudis von der griechisch-orthodoxen Metropolie mit Interessierten zum „Seewandel“ ins Gespräch.

D wie digital

Franziskanerpater Franz-Leo Barden lädt ab 11. März immer dienstags um 19.30 Uhr aus der Neckarstadt zum Austausch über die Texte der ökumenischen Bibelwoche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) via Zoom-Videokonferenz ein. Den Link gibt es nach der Anmeldung unter bibel.lesen@web.de. Die evangelische Gemeinde in der Neckarstadt verweist auf die Online-Fastengruppen zur ökumenischen Aktion „so viel du brauchst“. Darin geht es unter anderem um „Aufbruch.Neuland“, „Fakten.Gefühle“ und „Weg.Ziel“. Los geht es ab 5. März mittwochsmorgens um 9.30 Uhr und ab 6. März donnerstagsabends um 19.30 Uhr. Zur Anmeldung geht es unter https://klimafasten.de im Bereich Veranstaltungen.

F wie Fastenbrechen

Die katholische Jugendkirche SAMUEL startet bereits am 1. März mit ihrer Fasten-Aktion für Jugendliche. Dabei kommen jeden Samstag in der Fastenzeit um 17.30 Uhr Interessierte im Haus der Jugend (C2,16-18) zum gemeinsamen Fastenbrechen „Break – Fast“ zusammen, blicken beim gemeinsamen Kochen und anschließenden Essen – das Erlebte der vergangenen Woche zurück. Sie begleiten sich gegenseitig beim Fasten und durch die Fastenzeit. Beim ersten Treffen geht es um das Thema „Was fastet ihr eigentlich?“ Vortrag, gemeinsames Essen und Austausch stehen auch beim interreligiösen Fastenbrechen am 12. März um 17 Uhr im Antoniussaal (Rheinauer Ring 262, Rheinau) im Mittelpunkt. Die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim-Süd und die Evangelische Gemeinde Rheinau-Süd laden dazu gemeinsam mit dem Verein Duha, dem Quartiermanagement Rheinau Mitte und dem Caritasverband Mannheim ein.

G wie Gehen

Mit dem Motto „Bewegung tut gut – und reden tut gut“ lädt die evangelische Pfarrerin Stephanie vom Hoff zu Bewegung und Gespräch ein. Denn gerade in der Zeit vor Ostern lässt sich beim gemeinschaftlichen Unterwegssein das Frühlingserwachen der Natur intensiv erleben. Die Spaziergänge beginnen donnerstags um 17.30 Uhr an der Erlöserkirche (Seckenheimer Hauptstr. 135, Seckenheim). Nach einem Bibelvers geht es dann los, um zu laufen, zu gehen, zu reden und zu denken. Am Ende der rund einstündigen Draußenveranstaltung spricht Pfarrerin vom Hoff einen Segen. Die Teilnahme ist regelmäßig oder an einzelnen Terminen möglich. Termine: 13. März, 20. März, 27. März, 3. April, 10. April, 17. April.

M wie musikalisch und meditativ

Vom 14. März bis zum 11. April, 18.30 bis 19 Uhr, finden in der Erlöserkirche (Seckenheimer Hauptstr. 135, Seckenheim) Passionsandachten statt: Mit dem Titel „Wort & Musik“ wird dann ein geistlicher Impuls von Musik umrahmt, von Orgel, bis Orchester und Gesang.

Um bewusste Zäsuren im Alltag geht es auch bei den meditativen „Tankstellen“ vom 23. bis 27. März jeweils um 19 Uhr in St. Bonifatius, Friedrichsfeld (Neudorfstraße 15). Die Abendimpulse setzen dem Trubel des Tages Stille und inspirierendes für Geist und Seele entgegen.

O wie OHNE oder Ostergarten

„7 Wochen OHNE Panik“: Quer zur Atemlosigkeit im Alltag lädt die evangelische Fastenaktion „7 Wochen OHNE Panik“ zum Luftholen ein. Vom ersten bis zum letzten Atemzug hängt das ganze Leben davon ab, dass wir Luft holen. Die Suche nach dem, was wir wirklich brauchen, die Frage nach den Quellen unseres Trostes und unserer Freude brauchen Zeiten des Luftholens. Zu ökumenischen Fastenandachten laden die evangelische Kooperationsregion Almenhof-Lindenhof-Neckarau und die katholische Seelsorgeeinheit Südwest gemeinsam ein:

immer donnerstags um 18 Uhr:

6. März, Maria Hilf-Kirche, Meditationsraum: Fenster auf (Genesis 2,7). D. Scharrer

13. März, Markus-Saal: Seufzen (Römer 8,26). M. Wolff, M. Egenlauf-Linner und D. Wolf-Hornig

20. März: St. Josefs-Kirche: Singen (Jona 2,3-11). Beate Diehl und Marianne Kessler

27. März: St. Jakobus-Kirche: Frischer Wind (Joh.20,21-22), Pfarrer Martin Wetzel

3. April: Matthäuskirche: Dicke Luft (Mk.14,3-5), R. Bauer und T. Hanel

10.April: Johanniskirche: Ruhe finden (Mk. 4,37–39), S. Komorowski mit der ökumenischen Singschule

Ostergarten: Lust auf eine Zeitreise? Der Ostergarten nimmt Besucher:innen vom 17. März bis zum 19. April mit in das Land Israel vor rund 2000 Jahren, zu Beginn der Zeitrechnung. In der katholischen St. Nikolaus-Kirche in der Mannheimer Neckarstadt (Hansastraße 1) lässt das interaktive Passionszeit-Format Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr die letzten Tage Jesu lebendig werden. Ob Kindergartenkinder, Studierende oder Senior:innen –alle werden bei den Führungen selbst Teil des Geschehens und erleben in inszenierten Räumen die Passionsgeschichte quasi hautnah. Die Online-Anmeldung unter www.kathma-ostergarten.de ist unkompliziert und ermöglicht eine reibungslose Organisation des Besuchs.

P wie Predigtreihe und „Pilger der Hoffnung“

Predigtreihe „Glaube & Zweifel“: In den Kirchen der evangelischen Kooperationsregion Süd gestalten vom 9. März bis 13. April Pfarrerinnen, Pfarrer und Diakone eine Predigtreihe zum Thema „Glaube und Zweifel”. Pfarrer Michael Jäck nimmt „Unglaubliche Begegnungen” (Genesis15/18) in den Blick, Pfarrer Hansjörg Jörger „Thomas – einer wie wir?” (Johannes 20,24-29), Pfarrer Dr. Victor vom Hoff „Woran ich mein Herz hänge. Es ist nicht alles Gold, was glänzt” (Ex 32), Diakon Daniel Maier „Einige aber hatten Zweifel” (Mt 28,16-20) und Pfarrerin Stefanie vom Hoff „Verlassen … und doch…*1“ (Psalm 22). Damit sind sie in der Erlöser-, der Johannis-Calvin-, der Versöhnungs- und in der Pfingstbergkirche unterwegs.

„Pilger der Hoffnung“: Zu einem Passionsimpuls zum Thema des „Heiliges Jahr 2025 – Pilger der Hoffnung” lädt zudem der katholische Stadtdekan Karl Jung in der Fastenzeit am 25. März um 19 Uhr im Ignatiussaal (A4,1) ein. Er spürt dabei der Bedeutung von Hoffnung für den persönlichen Glauben und das Leben nach. Denn der Weg des Glaubens verlaufe meist nicht als gerader Pfad, sondern sei in sich eine Pilgerreise, so Jung, der auch Seelsorger und Leiter der Kirchengemeinden Mannheim Johannes XXIII, Mannheim Süd und Mannheim Nord ist. Bild: klimafasten.de/Gestaltung: A. Rusch / dieprojektoren.de; Foto: ©Adobe.com/Sebastian; Grafik: freepik.com (schu/dv)

Quelle: Katholische Kirche Mannheim