Ludwigshafen – Närrische Autogrammstunde der Eulen in der Sparkasse Vorderpfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz und die Eulen Ludwigshafen freuen sich, Kundinnen und Kunden, Eulen-Fans und Autogrammjägerinnen und -jäger zur närrischen Autogrammstunde einzuladen: Am Fastnachtdienstag, 4. März 2025, von 11:00 bis 12:00 Uhr werden die Eulen-Spieler Theo Straub und Tim Schaller in der Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim in der Sternstraße 91 Autogrammwünsche erfüllen.

Dies ist eine großartige Gelegenheit, um die Spieler persönlich kennenzulernen und sich ein Autogramm zu sichern.

Die Sparkasse Vorderpfalz und die Eulen Ludwigshafen freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher und darauf, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Bildunterschrift:

Die Eulen-Spieler Theo Straub und Tim Schaller erfüllen am Fastnachtsdienstag Autogrammwünsche in der Sparkassengeschäftsstelle Ludwigshafen-Friesenheim.

Bild: Die Eulen Ludwigshafen (TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH)

