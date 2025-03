Heidelberg – Umleitung und Ersatzverkehr der Linie 36 aufgrund von Fernwärmearbeiten im Pfaffengrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Pfaffengrund finden von Montag, 3. März, bis voraussichtlich Dienstag, 30. September 2025 städtische Arbeiten an der Fernwärmeleitung statt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 36 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Linie 36

– in Fahrtrichtung Ziegelhausen/Köpfel bzw. Wieblingen enden die Fahrten der Linie 36 an der Haltestelle Kranichweg/Stotz und die Busse

fahren direkt zurück in Richtung Ziegelhausen

– Einrichtung eines Ersatzverkehrs mit Kleinbussen durch den Stadtteil

– Umleitung zwischen den Haltestellen Kranichweg/Stotz und Steinhofweg über Marktstraße (Ersatzhaltestelle), Schützenstraße

(Ersatzhaltestelle im Diebsweg), Im Buschgewann (Ersatzhaltestelle in der Schützenstraße) und Im Dornbusch (Ersatzhaltestelle im

Steinhofweg)

– die Haltestelle Untere Rödt kann nicht bedient werden

Quelle: RNV Mannheim