Heidelberg – Bundestagswahl: Kreiswahlausschuss der Stadt bestätigt das Ergebnis

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 7. März 2025, lädt die protestantische Kirchengemeinde Ruchheim zum Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstags der Frauen ein. Die Feier beginnt um 18:30 Uhr im Gemeindehaus in der Fußgönheimer Straße 52, 67071 Ludwigshafen. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Der Weltgebetstag steht in diesem Jahr ... Mehr lesen »