Grünstadt – Einbruchsdiebstahl in Werkzeughalle in der Obersülzer Strasse

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht vom 27.02.2025 auf den 28.02.2025 wurde in eine Werkzeughalle in der Obersülzer Straße in Grünstadt eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen mehrere Türen auf und entwendeten diverses Werkzeug. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Quelle:

Polizeiinspektion Grünstadt