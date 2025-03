Germersheim – Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Verursacher

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, den 28.02.25 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 17:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein in der Straße An Fronte Karl in Germersheim geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. An dem flüchtigen Unfallfahrzeug dürfte eine Beschädigung auf einer Höhe von 60cm bis 65cm entstanden sein.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug oder dem Unfall nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeiinspektion Germersheim