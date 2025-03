Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) . Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der kvhs –

„Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? – Vortrag“ – Kurs-Nr.: I1040000KV

Vortrag mit Peter Hasbach, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, am Mittwoch, 12.03.2025, 18 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Kosten: 8 Euro/Person.

„Einbürgerungstest“ – Kurs-Nr.: I1021007KV und Kurs-Nr.: I1021008KV

Tests mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Schulungsraum (Eingang über Außentreppe der Realschule plus), am Montag, 14.04.2025, Termin 1, 10 bis 11 Uhr und Termin 2, 15 bis 16 Uhr, Kosten: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 14.03.2025. Persönliche Anmeldung nach vorheriger Terminabsprache.

„Stricken – für Anfängerinnen und Anfänger“ – Kurs-Nr.: I2090001KV

Kurs mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02, ab Freitag, 14.03.2025, 17 bis 19.15 Uhr, Kursende: 28.03.2025, Kursdauer: 2 Termine, Kosten: 20 Euro/Person.

„Effektives Training mit dem Balanceboard – für Anfängerinnen und Anfänger“ – Kurs-Nr.: I3020001KV

Kurs mit Jonas Völker, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs, ab Freitag, 14.03.2025, 18.30 bis 19.30 Uhr, Kursende: 11.04.2025, Kursdauer: 5 Termine, Kosten: 35 Euro/Person.

„Acrylic Pouring Art – Kunstwerke mit Acrylfarben – Workshop B“ – Kurs-Nr.: I2073012KV

Kurs mit Iris Hoffmann, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, am Samstag, 15.03.2025, 14 bis 17 Uhr, Kursende: 15.03.2025, Kursdauer: 1 Termin, Kosten: 90,00 Euro/Person.

„Pflegefall – was tun? Kinder haften für Ihre Eltern, … – Vortrag“ – Kurs-Nr.: I1032701KV

Vortrag mit Andrea Kalt, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046, am Mittwoch, 19.03.2025, 19 bis 21.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Kosten: 15 Euro/Person.

„ZEN-Atmung“ – Kurs-Nr.: I3011001KV

Kurs mit Hermann Ohmer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs, ab Freitag, 21.03.2025, 17 bis 18 Uhr, Kursende: 04.04.2025, Kursdauer: 3 Termine, Kosten: 15,00 Euro/Person.

„Türkische Küche“ – Kurs-Nr.: I3052002KV

Kurs mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche, Beginn: Samstag, 22.03.2025, 11.30 bis 15.30 Uhr, Kursende: 22.03.2025, Kursdauer: 1 Termin, Kosten: 37 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

