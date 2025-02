Worms – Hochschule zur Schwerpunktprofessur Nachhaltige Mobilität in den Weinanbauregionen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Schwung in eine kulinarische Zukunft – Nachhaltige Mobilität in den Weinanbauregionen.

Die Hochschule Worms bringt frischen Wind in die Mobilität der Weinanbauregionen! Im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen startet Prof. Dr. Knut Scherhag, Experte für Markenbildung, Destinationsmanagement und Markforschung im Tourismussektor, mit seiner Schwerpunktprofessur ein innovatives Transferprojekt, das die Mobilität in Rheinland-Pfalz nachhaltig verändern soll.

Innovative Mobilitätskonzepte für eine klimaneutrale Zukunft

In einer Region, die stolze 70 % des deutschen Weines hervorbringt und von idyllischen, ländlichen Landschaften geprägt ist, steht die klimafreundliche Anreise ganz oben auf der Agenda. Aktuelle Untersuchungen mit Fokus auf den Schwarzwald als Urlaubsregion belegen: Die klassische Anreise per eigenem Kfz. trägt rund 50 % zur CO₂-Belastung bei – mit klimaneutralen Konzepten könnte dieser Anteil auf unter 5 % sinken. Genau hier setzt das Projekt an: Es werden nachhaltige Kriterien und zukunftsweisende Konzepte entwickelt, um sowohl die Anreise als auch die Mobilität vor Ort ökologisch und flexibel zu gestalten.

Ein besonderes Highlight des Projekts: Gäste der Weinanbauregionen unternehmen oft abwechslungsreiche Rundtouren, um Winzer, Museen, kulinarische Highlights und kulturelle Veranstaltungen zu entdecken – und das trotz eingeschränkter Mobilitätsoptionen. Mit cleveren Lösungen wie Leihrädern, bedarfsgesteuerten Verkehrslinien und klassischem ÖPNV entsteht ein innovatives Mobilitätsnetz, das Tradition, Nachhaltigkeit und modernsten Forschungstransfer miteinander vereint.

„Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in praxistaugliche und nachhaltige Mobilitätslösungen zu übersetzen – für einen entspannten, klimaneutralen Aufenthalt in den schönsten Weinanbauregionen Deutschlands”, so Professor Scherhag.

Gefördert wird diese zukunftsweisende Schwerpunktprofessur vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des „FH-Personal”-Projekts „Prof.In Worms”.

Bildunterschrift: Die Schwerpunktprofessur von Professor Scherhag verbindet zwei große Themen – Mobiliät und Nachhaltigkeit. V. li.: Dekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen Professor Tobias Ehlen, Professor Knut Scherhag und Präsidentin Alexandra Nonnenmacher. Fotografin / Dorothea Hoppe-Dörwald

Quelle/Foto: Hochschule Worms