Weinheim räumt auf und wir machen mit! 22. und 29. März 2025 stadtweite Müllsammelaktionen!

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Füße in die Hand nehmen und los geht’s: Weinheim putzt sich raus, passend zum Jahr der Heimattage. An beiden Tagen, jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr, können engagierte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Stadtteilen aktiv werden. Am 22. März sind Sammelaktionen in Lützelsachsen mit Treffpunkt an der Winzer Halle, in Sulzbach am Kerweplatz, in der Nordstadt am Parkplatz Hopfenstraße sowie in der Weststadt am Stadionparkplatz geplant. Am 29. März geht es weiter in Oberflockenbach mit Treffpunkt am Rathaus, in Rippenweier ebenfalls am Rathaus und in Hohensachsen am Anetplatz. Die Weinheimer Kernstadt bleibt aufgrund des hohen Reinigungsintervalls durch die Straßenreinigung ausgenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden eigenständig, in welchem Bereich sie sammeln. Wilder Müll kann, sofern tragbar, eingesammelt werden. Die Stadt Weinheim stellt Zangen, Müllsäcke und Handschuhe bereit und sorgt für eine Entsorgungsmöglichkeit vor Ort. Die BBH (Bau- und Betriebshof Weinheim) unterstützt die Aktion durch die Bereitstellung von Containern an den jeweiligen Standorten bereits am Vortag. Zudem sind ein LKW mit Fahrer sowie ein Pritschenfahrzeug mit zwei Mitarbeitern für die Entsorgung eingeplant. Auch die Ausgabe und Annahme der Sammelmaterialien wird durch die BBH organisiert. Diese Reinigungsaktion bietet die Gelegenheit, aktiv zur Verbesserung des Stadtbilds beizutragen und das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz zu stärken. Ob Einzelpersonen, Familien oder Gruppen, alle können mitwirken und gemeinsam dafür sorgen, dass die Stadt noch lebenswerter wird. Weitere Infos rund um die Sauberkeitswoche in Weinheim gibt es auch unter www.zweiburgenhelden.de

Quelle: Stadt Weinheim