Viernheim – Neues Semester der Musikschule startet ab April – Jetzt noch anmelden

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, den 1. April, beginnt an der städtischen Musikschule Viernheim das Sommersemester. Das Angebot für alle Altersstufen und Instrumente sowie Gesang, kann im Einzel- oder Gruppenunterricht und sowohl im klassischen Stil, als auch in den Bereichen Pop und Jazz erlernt werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich – auch online unter www.musikschule-viernheim.de.

Tolle Angebote – auch für die Jüngsten

Die „Kängurumusik“ bietet den ganz Kleinen im Alter von 18 Monaten bis vier Jahren einen optimalen Einstieg in das Erleben von Musik. Die Kurse besuchen die Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder mit einer vertrauten Bezugsperson. Ziel ist es, die Spielfreude der Kinder zu wecken und das aktive Musizieren in der Familie anzuregen. Spielerisch werden die Kinder mit alten und neuen Versen, Liedern, kleinen Tänzen und Bewegungsübungen vertraut gemacht.

Die „Musikalische Früherziehung“, kurz MFE, ist ein Angebot für Kinder ab vier Jahren bis zum Schuleintritt. Hier stehen Singen und Sprechen bei Tänzen und Bewegungsspielen auf dem Programm und auch das Instrumentalspiel mit erster Notation wird vermittelt. Die Kreativität der Kinder wird beim Improvisieren sowie bei Reaktionsspielen und Wahrnehmungsaufgaben angeregt und gefördert. In Kooperation mit den Viernheimer Kindertagesstätten kann dieses Angebot auch direkt vor Ort in der Einrichtung in Anspruch genommen werden. Erstmals können Familien mit einem Kulturpass der Stadt Viernheim ihre Kinder kostenlos für eine MFE-Gruppe anmelden. Für dieses Angebot sind in jeder Gruppe zwei Plätze reserviert. Nähere Informationen hierzu gibt die Verwaltung der Musikschule.

Für Erwachsene, die maximale Flexibilität benötigen, bietet die Musikschule den Musikunterricht „à la carte“ an. Die Schüler entscheiden selbst über den Umfang ihres Unterrichts und vereinbaren jede Stunde individuell mit der Lehrkraft.

Die Musikschule fördert das musikalische Zusammenspiel und die Kammermusik mit zahlreichen Ensembles und Spielkreisen verschiedener Stilrichtungen, die zum Teil auch fachgruppenübergreifend musizieren. Die verschiedenen Formationen bereichern das kulturelle Leben in Viernheim mit zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen und Konzerten. Das Musizieren in der Gruppe bietet die Möglichkeit, Erlerntes umzusetzen und fördert die musikalische Kommunikation. Für Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule ist die Teilnahme an diesem Angebot kostenfrei.

Musik und Digitalisierung

Das noch relativ neue Unterrichtsangebot „Musik und neue Medien“ eröffnet spannende Möglichkeiten für alle, die sich musikalisch und technisch ausprobieren möchten. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die schon immer einmal einen eigenen Song schreiben, produzieren und aufnehmen wollten oder sich für Sounddesign und Aufnahmetechnik begeistern. Der Kursinhalt wird individuell auf die Teilnehmenden abgestimmt.

Eine Übersicht der einzelnen Angebote ist auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-viernheim.de zu finden. Die Anmeldung für das Sommersemester ist bis zum 15. März möglich. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle der Musikschule im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, telefonisch unter 06204-988 403, per E-Mail unter musikschule@viernheim.de sowie persönlich während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Diese sind: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.

