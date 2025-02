Speyer – Veranstaltungen der Volkshochschule im März

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Übersicht über Veranstaltungen der Volkshochschule im März

Für Hundeliebhaber und -einsteiger

Die Volkshochschule lädt am Mittwoch, 19. März 2025, um 19.30 Uhr in den Vortragssaal der Villa Ecarius zu Bianca Melichars Vortrag „Die stille Sprache der Hunde“ ein.

Hunde sind Meister darin, ihre Gefühle und Bedürfnisse nonverbal auszudrücken. Erfahren Sie, wie Sie durch das Verständnis der Körpersprache Ihres Hundes nicht nur seine Bedürfnisse besser erkennen, sondern auch eine tiefere Bindung zu ihm aufbauen können. Lassen Sie uns gemeinsam die stille Sprache des Körpers entschlüsseln und lernen, wie wir sowohl das Wohlbefinden als auch die Herausforderungen unserer Hunde besser verstehen können.

Vortrag an der VHS Speyer: Starkregen, Dürren und Sommerhitze – zu wenig oder zu viel Niederschlag in der Pfalz?

Die Volkshochschule Speyer lädt in Kooperation mit der Pollichia Kreisgruppe Speyer am Mittwoch, 19. März 2025, um 19 Uhr in der Villa Ecarius (Stadtbibliothek, Leseecke) zu einem hochaktuellen Vortrag ein, der sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Pfalz beschäftigt. Während sich der globale Klimawandel in den letzten Jahren beschleunigt hat, scheint er in der öffentlichen Debatte aufgrund anderer Krisen zunehmend in den Hintergrund zu treten. Gleichzeitig stehen Deutschland und die Region vor drängenden Fragen: Wie entwickeln sich Temperaturen und Niederschlagsmuster? Welche Maßnahmen sind notwendig, um Städte wie Speyer an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen? Und wie können Wissenschaft und Politik gemeinsam Resilienzstrategien entwickeln?

Der Referent, Dr. Wolfgang Lähne, gibt Einblicke in die globalen und regionalen Klimatrends und zeigt auf, welche Herausforderungen und Handlungsoptionen sich für die Pfalz ergeben. Anhand historischer Klimadaten und moderner Modellrechnungen werden Prognosen für die Zukunft skizziert, um ein besseres Verständnis für Extremwetterereignisse wie Starkregen und Dürreperioden zu schaffen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über den aktuellen Stand der Klimaforschung zu informieren und mit dem Experten ins Gespräch zu kommen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.

Vortrag an der VHS Speyer: Herausforderung China – Wie umgehen mit der aufsteigenden Weltmacht?

Die Volkshochschule Speyer lädt am Dienstag, 18. März 2025, um 19 Uhr zu einem hochaktuellen Vortrag mit Prof. Dr. Thomas Heberer in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein. Lange Zeit galt für die deutsche und europäische Chinapolitik der Dreiklang „Kooperationspartner – ökonomischer Wettbewerber – systemischer Rivale“. Inzwischen hat sich dies in Richtung „systemischer Rivale“ verschoben. Dennoch wird von der EU und der Bundesregierung betont, dass viele globale Herausforderungen ohne China nicht zu lösen sind – darunter Klimawandel, gewaltsame Konflikte und Pandemien.

Doch wie genau gestalten sich die Konflikte zwischen dem sogenannten „Westen“ und China? Welche Kernkonflikte bestimmen die Beziehungen? Was sind die Gründe für die Zusammenarbeit zwischen China und Russland, und welche Rolle könnte China bei der Lösung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine spielen? Wie entwickelt sich die „Taiwanfrage“? Und auf welcher Basis könnten die EU bzw. Deutschland zu einer Verständigung und zu einem Dialog mit China kommen? Diese und weitere aktuelle Fragen werden im Vortrag thematisiert und in einer anschließenden Diskussion vertieft.

Der Referent, Prof. Dr. Thomas Heberer, ist Seniorprofessor für Politik und Gesellschaft Chinas an der Universität Duisburg-Essen. Er beschäftigt sich seit über 50 Jahren intensiv mit China, hat lange dort gelebt und seit 1981 regelmäßig Feldforschung in allen Regionen des Landes betrieben. Zudem hat er mehr als 70 Bücher in verschiedenen Sprachen veröffentlicht und Bundes- sowie Ministerpräsidenten auf Reisen nach China begleitet.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über die aktuellen Entwicklungen in der China-Politik zu informieren und mit dem Experten ins Gespräch zu kommen.

Frühjahrsputz im Hummelgarten – Verwelkte Stauden schneiden und mehr

Die Bieneninitiative lädt in Kooperation mit dem Hummelgartenteam am Samstag, 8. März 2025, von 14 bis 17 Uhr zu einer gemeinsamen Gartenaktion im Rahmen der Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten“ ein. Der Hummelgarten (Butenschönstr. 8) ist ein besonderer Ort: Hier wird ein Biotop für Wildbienen geschaffen und von Freiwilligen gepflegt, die Freude daran haben, Natur im Garten zu erleben und zu erhalten.

Einmal im Monat treffen sich engagierte Gartenfreunde samstags von 14 bis 17 Uhr zur gemeinsamen Pflege des Hummelgartens. Am Samstag, 8. März 2025, steht der Frühjahrsputz auf dem Programm: Verwelkte Stauden werden geschnitten, und es wird überlegt, was sonst noch weichen sollte. Wer mitmachen möchte, hat die Gelegenheit, hautnah zu erleben, wie sich ein Naturgarten entwickelt, eigene Gartenerfahrungen auszutauschen und aktiv zur Förderung der Artenvielfalt beizutragen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre Gartenhandschuhe einzupacken und einen naturnahen Nachmittag mit Gleichgesinnten zu verbringen.

Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen der vhs unter www.vhs-speyer.de ist erforderlich.

Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

