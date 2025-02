Sinsheim – GRN Klinik – Vorträge und Infos zu Geburt und Gesundheitsthemen im März

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Informationsabend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung

Nächster Infoabend für werdende Eltern findet am Montag, 10. März um 17 Uhr im Casino statt

Einmal im Monat lädt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, Nadine A. Michel, mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 10. März um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Medizin im Fokus: „Harnsteine und Gallensteine – wann, wie und warum behandeln”

Vortragsabend für Betroffene und Interessierte am 12. März um 17 Uhr

Jeder hat schon davon gehört, nicht wenige haben auch schon persönliche Erfahrungen mit ihnen gesammelt: Harnsteine und Gallensteine sind eine Volkskrankheit. Doch wie entstehen sie, wann muss bzw. sollte man sie behandeln lassen und was kann man machen, um erst gar keine zu bekommen? Dr. Christian Dietrich, Leitender Oberarzt Gastroenterologie und Diabetologie in der GRN-Klinik Sinsheim, Dr. Matthias Hassenpflug, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie in der GRN-Klinik Sinsheim und Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie in der GRN-Klinik Eberbach, bringen für Sie Licht ins Dunkel.

Dr. Christian Dietrich: “Raus mit den Steinen: Innovative Eingriffe bei Gallensteinen”

Dr. Matthias Hassenpflug: “Mit dabei sein im OP: die Gallenblasenentfernung”

Dr. Jan Voegele: “Moderne Harnsteintherapie – was gibt es Neues, was ist etabliert?”

Der Vortragsabend findet statt am 12. März um 17 Uhr im Casino der GRN-Klinik Sinsheim.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der vhs Sinsheim e.V. statt.

Mehr zur Gastroenterologie und Diabetologie der GRN-Klinik Sinsheim erfahren Sie unter: www.grn.de/sinsheim/klinik/gastroenterologie/die-fachdisziplin

Mehr zur Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der GRN-Klinik Sinsheim erfahren Sie unter: www.grn.de/sinsheim/klinik/chirurgie/die-fachdisziplin

Mehr zum Urologischen Steinzentrum Rhein-Neckar-Odenwald der GRN-Klinik Eberbach erfahren Sie unter: www.grn.de/medizinische-fachzentren/urologisches-steinzentrum-eberbach

Andere Eltern treffen, sich austauschen, kompetenten Rat erhalten

Nächster Still- und Babytreff findet am Dienstag, 18. März von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt

Jeden 3. Dienstag im Monat ab 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr bietet der Still- und Babytreff jungen Müttern mit ihren Babys bis 12 Monaten eine Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Lisa Hölzel, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin, begleitet die Treffen und gibt wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Stillen, Ernährung (Beikost), Babyschlaf und vieles mehr. Der nächste Still- und Babytreff findet am 18. März um 10 Uhr im Sportraum des Betreuungszentrum, direkt gegenüber der Klinik statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Medizin im Fokus: Stürze im Alter

Vortrag von Chefärztin Dr. Hedda Opitz am Mittwoch, 19. März im Casino

Im Alter wird es schwieriger, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Der im angloamerikanischen Sprachraum verwendete Ausdruck „stop walking when talking”, also das Phänomen des Stehenbleibens beim Sprechen, verdeutlicht diesen Zusammenhang und zeigt bei Betroffenen ein erhöhtes Sturzrisiko an. Gang- und Gleichgewichtsstörungen, muskuläre Schwäche, aber auch Einschränkungen des Sehens und Hörens oder nachlassende geistige Fähigkeiten liegen dem erhöhten Sturzrisiko eines älteren Menschen zugrunde. Besondere Bedeutung erhält das Thema, da es bei einem Drittel aller Menschen über 65 Jahre einmal und bei der Hälfte dieser Menschen sogar mehrmals jedes Jahr zu Sturzereignissen kommt, die eine Bedrohung der Selbständigkeit darstellen.

Der Vortrag von Dr. Hedda Opitz, Chefärztin für Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation, befasst sich mit den inneren und äußeren Risikofaktoren und wie man Stürzen vorbeugen kann. Er findet statt am 19. März um 19 Uhr im Casino der GRN-Klinik Sinsheim. Im Anschluss an den Vortrag können Interessierte Fragen an die Chefärztin stellen oder das persönliche Gespräch suchen.

Veranstalter ist die vhs Sinsheim e. V. in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich zu diesem Vortrag telefonisch unter 07261 / 65 77-0 oder per Mail an info@vhs-sinsheim.de an. Kurzentschlossene sind aber auch ohne Anmeldung willkommen.

Weitere Infos zur Geriatrie der GRN-Klinik Sinsheim: https://www.grn.de/sinsheim/geriatrie/startseite

