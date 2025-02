Offenbach – Diebstahl schnell geklärt

Offenbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.02.2025 wurde der Polizei Landau gegen 22:10 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, welche sich im Bereich eines Toilettenhäuschens in der Hochstadter Straße in Offenbach herumtreiben würde. Vor Ort konnte ein amtsbekannter 21-Jähriger angetroffen werden. Dieser führte einen E-Scooter mit, der nicht auf ihn zugelassen war. Der eigentliche Eigentümer wurde kontaktiert. Dieser gab an, dass er den E-Scooter zuvor unverschlossen am Hauptbahnhof in Landau abgestellt hatte. Den Diebstahl seines E-Scooters habe er noch gar nicht bemerkt. Daher wurde der E-Scooter vor Ort sichergestellt. Auf der Dienststelle konnte das Gefährt dem glücklichen Eigentümer ausgehändigt werden. Der 21-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau