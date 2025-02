Mörlenbacher Karosseriebau-Unternehmen Ehmann als „Top Arbeitgeber 2025″ ausgezeichnet – Familienbetrieb überzeugt durch gelebte Wertschätzung, familiäre Führung und zukunftsorientierte Ausbildung

Mörlenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Karosseriebau Ehmann GmbH erhält von der Kfz Initiative Deutschland den „Top Arbeitgeber Award 2025″. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1865 zurückreicht, vereint das Unternehmen in fünfter Generation Tradition und moderne Technik, um seinen Mitarbeitenden ein einzigartiges Arbeitsumfeld zu bieten. Besonders hervorzuheben sind die starke Nähe zum Team, eine konsequente Nachwuchsförderung sowie ein familiärer Führungsstil.

Karosserie- & Fahrzeugbaumeisterin und zukünftige Inhaberin Carolin Ehmann beschreibt das familiäre Miteinander als Grundpfeiler des Erfolgs: „Bei uns zählt jeder: Ob Azubi oder langjähriger Kollege – wir möchten, dass sich alle wertgeschätzt fühlen. Offen zu reden und gemeinsam Lösungen zu finden, ist für uns wichtiger als jede Gehaltserhöhung. Genau diese gelebte Wertschätzung macht unseren Familienbetrieb aus.”

Tatsächlich wird die Mehrzahl der Beschäftigten im eigenen Haus ausgebildet. So ist es keine Seltenheit, dass Auszubildende nach dem Abschluss in verantwortungsvolle Positionen aufsteigen. Ein langjähriger Mitarbeiter startete einst als Lehrling und ist heute Werkstattleiter – ein Beispiel dafür, wie sehr das Unternehmen auf langfristige Entwicklung und Teamgeist setzt. Auch technologisch bleibt Karosseriebau Ehmann am Puls der Zeit: Moderne Geräte und fortlaufende Schulungen stellen sicher, dass das Team für komplexe Reparaturen und Karosseriearbeiten optimal gerüstet ist. Zugleich ist die Tür zur Geschäftsführung für Fragen und Ideen immer offen – diese Nähe schafft Vertrauen und fördert ein Miteinander auf Augenhöhe.

Sven Deckert, Geschäftsführer der Kfz Initiative Deutschland, hebt die zukunftsorientierte Ausrichtung des Traditionsbetriebs hervor: „Karosseriebau Ehmann beweist eindrucksvoll, dass ein Familienbetrieb mit über 150-jähriger Geschichte sich laufend neu erfinden kann. Das Team arbeitet nicht nur Hand in Hand, sondern wird aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden. Solch eine Mischung aus Beständigkeit, Modernität und echtem Miteinander verdient höchste Anerkennung.”

Mit dem „Top Arbeitgeber Award 2025″ unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Carolin Ehmann plant, das familiäre Betriebsklima auch in Zukunft zu pflegen und verstärkt in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Denn wer bei Karosseriebau Ehmann beginnt, kann auf langfristige Karrierechancen und ein familiäres Team zählen, das sich gegenseitig unterstützt. So möchte das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte fortschreiben und für kommende Generationen ein verlässlicher Partner in der Region bleiben.

—

Über die Karosseriebau Ehmann GmbH

Die Karosseriebau Ehmann GmbH in Mörlenbach blickt auf eine mehr als 150-jährige Tradition zurück und wird zukünftig in der fünften Generation von Carolin Ehmann geführt. Was einst als kleiner Wagner- und Stellmacherbetrieb begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem modern ausgestatteten Karosserie- und Fahrzeugbaubetrieb entwickelt. Mit rund 19 Mitarbeitenden konzentriert sich das Unternehmen auf Unfallinstandsetzung, Lackierarbeiten und hochwertige Sonderlösungen rund ums Fahrzeug. Gleichzeitig bleibt die familiäre Unternehmensführung ein zentrales Element: Kurze Entscheidungswege, offene Kommunikation und persönlicher Austausch sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. So vereint Karosseriebau Ehmann Tradition, Innovationsfreude und Menschlichkeit unter einem Dach.

Link zur Karriereseite:

https://karriere.ehmann–karosseriebau.de/

Weitere Informationen und Bilder stehen Ihnen außerdem unter folgendem Link zur Verfügung:

https://karriere.ehmann-karosseriebau.de/pressemitteilung-top-arbeitgeber-award

Quelle: Karosseriebau Ehmann GmbH