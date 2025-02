Mannheim – Neues “Backberry Snack House” eröffnete in der Friedrich-Ebert-Straße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einer Welle der Vorfreude und positiver Energie öffnete das “Backberry Snack House” in der lebendigen Stadt Mannheim vor ca. zwei Wochen seine Türen und verwandelte die Friedrich-Ebert-Straße 46, 68167 Mannheim Neckerstadt-Ost in einen kulinarischen Hotspot, der alle Sinne begeistert. Unter dem einladenden Eröffnungsmotto “Backberry Hamburger Taco, hier gibt es den besten Geschmack, komm, tanz mit, iss und lach!” hat der charmante Familienbetrieb bereits die Herzen und Gaumen seiner Gäste erobert. Wer die Tür durchschreitet, wird nicht nur mit einem strahlenden Lächeln, sondern auch mit aromatischen Düften empfangen, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen – Ein kurzes Intro ist auf Instagram unter @backberrysnackhouse zu hören. Das Geheimnis des unvergleichlichen Geschmacks liegt in den speziellen Gewürzmischungen, die von dem Inhaber selbst kreiert wurden, inspiriert von seinem ausgedehnten Aufenthalt in Portugal. Auch Vegetarier kommen hier voll auf ihre Kosten, und die Einführung türkischer Köstlichkeiten ergänzt das ohnehin vielfältige Angebot.

Besonders hervorzuheben ist, dass das Fleisch “halal” zertifiziert ist, was den Laden speziell für eine breitere Kundschaft attraktiv macht. Für all jene, die lieber zu Hause genießen, gibt es die Möglichkeit, über Lieferando bequem zu bestellen. Das “Backberry Snack House” verspricht nicht nur saftige Burger und aromatische Tacos, sondern auch eine entspannte Atmosphäre, in der der Genuss stets an erster Stelle steht. Das Team kann es kaum erwarten, noch mehr Gäste willkommen zu heißen und ihnen ein einzigartiges Geschmackserlebnis zu bieten. Jeder Besuch wird zu einem kleinen, freudigen Abenteuer, das die Vibes der kulinarischen Welt versprüht!

Quelle: Backberry Snack House