Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag (26.02.2025), zwischen 13 und 19 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sudermannstraße (Ecke Richard-Dehmel-Straße) ein. Aus dem Innern wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand jedoch, aufgrund des Einbruchs, ein Sachschaden von 500 Euro. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz