Landau – Zwei berauschte Fahrzeugführer festgestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.02.2025 wurde gegen 14:45 Uhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer in der Vogesenstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Auf Vorhalt gab dieser an, am gestrigen Abend einen Joint geraucht zu haben. Um 19:20 Uhr wurde zudem ein 46-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Horststraße in Landau kontrolliert. Täglicher Cannabiskonsum wurde eingeräumt. Ein Vortest reagierte zusätzlich positiv auf Amphetamin. Über eine benötigte Fahrerlaubnis verfügte der 46-Jährige nicht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über die Vorfälle informiert.

Quelle

Polizeiinspektion Landau