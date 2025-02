Landau – Bioökonomie in Brüssel und Landau? Referatsleiter der EU-Kommission Peter Wehrheim im Pfarrheim Heilig Kreuz

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was ist eigentlich Bioökonomie? Ist diese nur für das vermeintlich ferne Brüssel relevant oder betrifft uns das auch in Landau und Umgebung? Was ist überhaupt „Climate Action“ und was hat es mit Klimafinanzierung und Lebensmittelsystemen auf sich? All diesen Fragen und vielen mehr wird sich am 6. März 2025 Prof. Dr. Peter Wehrheim im Pfarrheim Heilig Kreuz der Augustinerkirche in Landau stellen. Bei freiem Eintritt wird der Agrarökonom um 19.30 Uhr über seine Erfahrungen als Referatsleiter Bioökonomie und Lebensmittelsysteme in der Generaldirektion Forschung und Innovation der Europäischen Kommission berichten. Hiernach soll es eine Diskussion geben, wie es in Brüssel weitergeht und welche politischen Prioritäten die neue EU-Kommission in der Bioökonomie setzt. Die parteiunabhängige Europa-Union Südpfalz freut sich mit Peter Wehrheim einen äußerst kompetenten Experten zurück in seine Heimatstadt zu holen, um das Verständnis für Bioökonomie und die Zukunftsaufgaben der EU-Kommission vermitteln zu können.

Quelle: Vorstand Europa-Union Südpfalz