Landau – Betriebserlaubnis erloschen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.02.2025 wurde gegen 14:50 Uhr eine 23-jährige Honda-Fahrerin in der August-Croissant-Straße in Landau einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug technische Veränderungen aufwies. Unter anderem war ein nicht serienmäßiger Auspuff verbaut. Benötigte Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Daher war die Betriebserlaubnis für den PKW Audi erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Zulassungsstelle in Kenntnis gesetzt. Die 23-Jährige wird sich zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau