Jockgrim/Rheinzabern – Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Jockgrim/Rheinzabern/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zwei Geschwindigkeitsmessungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt. Zwischen 08:20 Uhr und 09:10 Uhr mussten sechs Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei erlaubten 30km/h lag der Spitzenreiter bei 56km/h. Zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde die zweite Geschwindigkeitsmessung auf der L549 in Rheinzabern durchgeführt. Hierbei waren auch sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell. Hier war der Spitzenreiter bei erlaubten 70km/h mit 106km/h unterwegs. Zudem wurde an der letzten genannten Örtlichkeit das Haltegebot an der Haltelinie überwacht. Hier ergaben sich 13 Verstöße.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein