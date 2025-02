Hockenheim – HMV Impulsvortrag: Lebensmittelverordnung auf Vereins- und Straßenfesten am Mittwoch, den 12. März 2025

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Feste feiern – aber richtig und sicher.

Der Frühling steht langsam vor der Tür und damit auch die langersehnten Feiern und Veranstaltungen bei Vereins- und Straßenfesten. Damit diese Events aber in guter Erinnerung bleiben, müssen wichtige Grundregeln der Hygiene und Lebensmittelsicherheit beachtet werden. Aus diesem Grund bietet der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) in Kooperation mit dem Veterinäramt Rhein-Neckar-Kreis am 12. März um 18:30 Uhr einen Impulsvortrag mit dem Titel „Lebensmittelverordnung auf Vereins- und Straßenfesten“ in der Zehntscheune an. „Das Thema wird immer etwas halbherzig behandelt, aber ein absolutes Muss für alle Vereine, Institutionen oder auch Einzelhändler, die bei unseren Veranstaltungen wie Weißer Samstag, Verkaufsoffener Sonntag oder auch der bevorstehende Hockenheimer Mai einen Essens- oder Getränkestand anbieten und betreiben möchten.

“Wir möchten mit diesem Impulsvortrag das nötige Grundwissen vermitteln, damit Salmonellen und Co keine Chance haben, sich zu verbreiten,“ so Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des HMVs, der bewusst ist, dass nach einmaligen Planungen das ein oder andere nicht mehr ganz so präsent ist.”

An diesem Abend erhalten alle Teilnehmer wichtige Praxistipps und einen Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln in aktualisierter Version. Der Leitfaden beinhaltet neben baulichen Voraussetzungen, wie Verwendung von Spuckschutz, Reinigung von Geschirr, Entsorgung von Müll, den sachgerechten Umgang von Lebensmitteln, wie der Kühlung, vor allem von leicht verderblichen Nahrungsmitteln bis hin zur Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Allergenen. Aber auch die Ausschilderung von Preisen und Abgabemengen (bezogen auf die verwendeten geeichten Gläser bzw. Becher), die deutlich gut lesbar am Stand anzubringen sind. Ebenso werden alle Fragen von den beiden Referierenden des zuständigen Veterinäramtes des Rhein-Neckar-Kreises beantwortet, angefangen vom A wie „Ausschank von alkoholischen Getränken“, bis hin zu Z wie „welche Zusatzstoffe müssen angegeben werden“.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, der Impulsvortrag ist kostenlos.

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.