Hockenheim – Der März in der Stadtbibliothek

Hockenheim / Metropolregion Rhein-neckar – Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im März 2025 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Bibliothek geschlossen

Die Stadtbibliothek bleibt am Samstag, den 1. März, und am Dienstag, den 4. März, geschlossen.

Classic Cinema: Überraschungsfilm für Erwachsene

Am Donnerstag, den 20. März, findet das Classic Cinema für Erwachsene statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich in gemütlicher Atmosphäre, versorgt mit Popcorn und Getränke, auf Klassiker der Filmgeschichte freuen. Die kostenlosen Kinokarten können drei Wochen vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.

Kamishibai-Vorlesen

Am Samstag, den 22. März, um 10:30 Uhr, erwartet alle kleinen Zuhörer ein spannendes Kamishibai-Erlebnis. Die Vorlesepaten der Stadtbibliothek lesen die Geschichte „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen einen Ausflug“ vor: „Weil das Wetter in Lummerland so prima ist, wollen die beiden Freunde Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zusammen mit der Lokomotive Emma einen Ausflug machen. Frau Waas schmiert ihnen dafür noch ein paar Brote und schon kann die Tour auf den Geleisen und durch vier Tunnels losgehen. Auf der Fahrt treffen sie dann auch alle ihre Freunde.“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Buchtreff

Am Donnerstag, den 27. März, findet in der Leseecke im 1. OG der Stadtbibliothek der Buchtreff statt. Los geht es um 17:30 Uhr. Leserinnen und Leser haben hier die Möglichkeit, sich monatlich mit Gleichgesinnten zu treffen, sich und über ihre Lieblingsbücher auszutauschen und Leseempfehlungen zu bekommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorlesen: Ein Bilderbuch zum Mitfiebern!

Am Samstag, den 29. März, lesen unsere Vorlesepaten das Bilderbuch „Die Olchis und der kleine Drache Mücke“ vor:

„Die Olchis haben Besuch: Der kleine Drache Mücke von der Koralleninsel in der Südsee und macht Ferien in Schmuddelfing. Zunächst hat der abenteuerlustige Mücke viel Spaß mit den Olchis. Doch dann beginnt er, sein Zuhause zu vermissen…“ Los geht es um 10:30 Uhr. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

NEU: Quiz-Abend

Erstmalig findet am Samstag, den 29. März, in der Stadtbibliothek ein Quiz Abend statt. Los geht es um 19:00 Uhr. Wer beantwortet die meisten Fragen korrekt und sichert seinem Team den Sieg? Das finden die Teilnehmenden Ende März in der Stadtbibliothek heraus. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Anmeldung unter stadtbibliothek@hockenheim.de oder 06205/21-2451 oder -2452.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim