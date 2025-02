Heidelberg – ADFC-Rhein-Neckar: Jahreshauptversammlung und Radreiseabend „Fernweh auf zwei Rädern − Heidelberger unterwegs in Europas Bergen“

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Jahreshauptversammlung des ADFC Rhein-Neckar:

ADFC-Jahreshauptversammlung am 19. März mit Gastvortrag.

von Milan Tölke, Initiative „Junger ADFC“

Die Jahreshauptversammlung des ADFC Rhein-Neckar findet am Mittwoch, 19.

März 2025, um 18.30 Uhr in der Volkshochschule Heidelberg (Bergheimer Straße

76, Großer Saal) statt. Sie beginnt mit einem öffentlichen Vortrag.

Jugendverband „Junger ADFC“

In diesem Jahr begrüßen wir Milan Tölke. Er gehört zu den Initiatoren, die auf der

Bundeshauptversammlung im vergangenen November angekündigt haben, mit dem

„Jungen ADFC“ einen Jugendverband auf Bundesverbandsebene zu gründen. Er

wird in seinem Vortrag „Junger ADFC – jetzt geht’s los“ über Motivation, Ziele und

geplante Wege berichten. Ende April ist es dann so weit, der „Junge ADFC“ wird in

Frankfurt offiziell gegründet werden.

Tagesordnung der Mitgliederversammlung

1. Begrüßung durch Sabine Stellmacher, 2. Vorsitzende

2. Gastvortrag

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Wahl der Versammlungsleitung

5. Bericht des Vorstandes

6. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer

7. Aussprache zu den Berichten

8. Entlastung des Vorstandes

9. Wahl des Vorstandes

10. Wahl der Kassenprüfer

11. Wahl der Delegierten zur Landesversammlung

12. Vorschläge für die Delegierten zur Bundesversammlung

13. Ausblick 2025

14. Sonstiges

Radreiseabend

Am Dienstag, 18. März 2025, um 19.30 Uhr veranstaltet der ADFC Heidelberg im Treff am Turm, Franz-Kruckenberg-Str. 54, Heidelberg-Rohrbach, einen Radreiseabend. Das Thema lautet: „Fernweh auf zwei Rädern − Heidelberger unterwegs in Europas Bergen“. Charly Völker berichtet über eine Tour durch Albanien, Burkhard Maaß über seine Rundfahrt durch das Massif Central / Ardeche und Ivo Richter über seine Tour „Pyrenäen − vom Mittelmeer zum Atlantik und zurück“.

Quelle: ADFC Rhein-Neckar e.V.