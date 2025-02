Frankenthal – Stadtarchiv bittet um Unterstützung: Wer erinnert sich an Anna Wilhelm (1885-1970)?

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Stadtarchiv bittet Frankenthalerinnen und Frankenthaler um Unterstützung: Im Rahmen von Forschungsarbeiten zum Frankenthaler Künstler Otto Gutknecht (1892-1943) ist das Archiv auf die Frankenthalerin Anna Wilhelm (1885-1970) gestoßen, über die bisher in der Stadtgeschichte nichts Näheres bekannt war. Bei Anna Wilhelm scheint es sich um eine Bekannte Gutknechts gehandelt zu haben.

Zudem stand sie im Briefwechsel mit dem bekannten Kunsthistoriker und langjährigen Direktor des Kurpfälzischen Museums Heidelberg, Karl Lohmeyer. Gemeinsam mit Gutknecht forschte sie im Auftrag Lohmeyers in den 1940er Jahren in Frankenthal nach noch erhaltenen Werken des Frankenthaler Malers Franz Schmitt (1816-1891), einem Mitglied der Malerdynastie Schmitt. Offenbar hatte Lohmeyer sie im Rahmen der von ihm damals geplanten Neuauflage seines Buchs „Heidelberger Maler der Romantik“ kontaktiert. Dies geht aus bisher nicht beachteten Briefen im Nachlass Lohmeyer im Stadtarchiv Saarbrücken hervor.

Anna Wilhelm selbst besaß dem Briefwechsel mit Lohmeyer zufolge eine – vermutlich ererbte – Gemäldesammlung, in der sich auch Werke von Franz Schmitt befanden.

Aus beiläufigen Bemerkungen Wilhelm Lohmeyer gegenüber geht zudem hervor, dass sie nicht nur mit Otto Gutknecht befreundet war, also in der damaligen Frankenthaler Kunstszene vernetzt, sondern offenbar auch selbst in gewissem Rahmen künstlerisch tätig war.

Laut Akten aus dem Stadtarchiv war Anna Wilhelm Absolventin des Karolinen-Gymnasiums. Ab 1914 war sie bei der Frankenthaler Stadtsparkasse und von 1935 an bis zu ihrer Pensionierung am Städtischen Wohlfahrtsamt tätig. Seit 1927 lebte sie in der Johann-Fesser-Straße und verstarb am 28. Juli 1970 im städtischen Altenheim in der Johannes-Mehring-Straße.

Über diese spannende Persönlichkeit möchte das Stadtarchiv gerne mehr erfahren. Erinnert sich noch jemand an sie?

Wichtig ist grundsätzlich jede persönliche Erinnerung. Besonders interessant ist natürlich, ob etwas über die Einbindung Anna Wilhelms in das Frankenthaler Kunstleben der 1940er Jahre oder über eine eigene künstlerische Tätigkeit Wilhelms bekannt ist. Unklar ist bisher auch, was aus der Gemäldesammlung in ihrem Besitz geworden ist. Zumindest eines der Bilder aus ihrer Sammlung befindet sich heute im Erkenbert-Museum. Auf welchem Wege es dorthin gelangt ist, ist jedoch nicht bekannt.

Das Stadtarchiv freut sich über Hinweise unter: stadtarchiv@frankenthal.de oder 06233/89-276.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal