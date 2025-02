Frankenthal – Fastnachtsumzug 2025 – Begleitprogramm und Servicehinweise

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 1. März, wird in Frankenthal Fastnacht gefeiert. Bevor um 14.11 Uhr der Umzug mit mehr als 80 Nummern durch die Innenstadt zieht, lädt das Fastnachtsmarkt bereits ab 11.11 Uhr auf den Rathausplatz ein.

Fastnachtsmarkt und Moderation

Für Speisen und Getränke sorgen die Karnevalsvereine Mörscher Wasserhinkele e.V., Rosenkavaliere 1957 e.V. und Chorania e.V. sowie das Café Solino und die Frankenthaler Schausteller. Für die kleinen Besucher gibt es ein Karussell am Rathausbrunnen.

Der Fastnachtsumzug wird von Frank Odenwälder (Mörscher Wasserhinkele e.V.) moderiert. Auf der Bühne sorgt DJ Loui and the Heet für Stimmung.

Fastnachts-Pin 2025

Erstmals gibt es einen offiziellen Fastnachts-Pin, der von den Karnevalsvereinen entworfen wurde und dessen Erlös in die Finanzierung des Umzugs fließt – ein Muss für alle Fastnachtsfans! Der Pin ist für drei Euro erhältlich bei Kisling Frankenthal, Kaufhaus Birkenmeier und Edeka Stiegler.

Wohltätigkeitswiegen 150 Jahre Gockelswoog von 1875

Zum Jubiläum findet das 151. Traditionelle Wohltätigkeitswiegen im Café Ideal in der Eisenbahnstraße 2 statt: am Samstag, 1. März, ab 11.11 Uhr mit Open-End-Party und Sektbar und am Sonntag, 2. März, von 11.11 bis 13.11 Uhr.

Servicepunkte und Toiletten

Ein Servicepunkt befindet sich im Seiteneingang des Rathauses. Toiletten finden Besucher auf dem Rathausplatz (neben Café Mirou), am Fischbrunnen und in der Kanalstraße (hinter der Erkenbert-Ruine). Barrierefreie Toiletten gibt es auf dem Rathausplatz (neben Café Mirou) und im Rathaus (Zugang über den Seiteneingang).

Straßensperrungen und Parkverbote

Ab 10.30 Uhr wird die Straße Am Kanal zwischen Foltzring und Amselweg vollständig gesperrt, da sich hier die Zugteilnehmer sammeln und aufstellen.

Der Umzug startet um 14.11 Uhr und dauert rund drei Stunden. Der Zugweg: Am Kanal – Foltzring – Europaring – Turnhallstraße – Speyerer Straße – Rathausplatz – Bahnhofstraße – Westliche Ringstraße – Wormser Straße – August-Bebel-Straße – Elisabethstraße – Carl-Theodor-Straße (Auflösung des Umzugs). In der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 19 wird ein Podest für Personen mit Rollstuhl eingerichtet.

Ab 12 Uhr besteht entlang des gesamten Zugweges ein Parkverbot und die Straßen werden für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind insbesondere folgende Straßenzüge: Speyerer Straße (zwischen Ackerstraße und Mühlstraße), Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße (zwischen Bahnhofstraße und Heinrich-Heine-Straße), Wormser Straße (zwischen Wormser Tor und Fußgängerzone), August-Bebel-Straße (zwischen Fußgängerzone und Elisabethstraße).

Aufgrund eines nachgesteuerten Sicherheitskonzepts werden dieses Jahr zusätzliche Parkflächen gesperrt. Neu betroffen sind u. a. die Parkbuchten entlang des Europarings, der Westlichen Ringstraße und der Kanalstraße und der Parkplatz am Dathenushaus Die Sperrungen bleiben voraussichtlich bis 18 Uhr bestehen.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Von 12 bis 18 Uhr werden mehrere Buslinien umgeleitet, da bestimmte Haltestellen nicht angefahren werden können: Auf der Linie 462 (Richtung Bobenheim-Roxheim) und der Linie 463 (von Bobenheim-Roxheim kommend Richtung Bahnhof) entfallen die Haltestellen Wormser Tor und Friedhof. Auf der Linie 464 (beide Richtungen) entfallen die Haltestellen Schmiedgasse, Feierabendhaus, Pilgerstraße, Nordring, Schillerschule und Wormser Tor. Auf der Linie 84 sind die Haltestellen Kugelfang, Hallenbad, Altenheim, Feierabendhaus, Schillerschule, Wormser Tor und Schmiedgasse betroffen. Die Ersatzroute fährt über die B9, Benderstraße, Frankenstraße, Mahlastraße, Neumayerring zum Bahnhof und zurück.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.

Alle Informationen zur Frankenthaler Fastnacht, inklusive Streckenplan und Zugfolge, gibt es unter www.frankenthal.de/fastnacht.

Quelle/Foto: Stadt Frankenthal