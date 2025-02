Billigheim – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Füße in die Hand nehmen und los geht’s: Weinheim putzt sich raus, passend zum Jahr der Heimattage. An beiden Tagen, jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr, können engagierte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Stadtteilen aktiv werden. Am 22. März sind Sammelaktionen in Lützelsachsen mit Treffpunkt an der Winzer Halle, in ... Mehr lesen »