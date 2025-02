Bensheim – Kostenlose Fahrradcodierung beim “Tag der Polizei” anlässlich der Deutschen Polizeimeisterschaften im Handball der Frauen – Anmeldung erforderlich

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 1. März, wird in Frankenthal Fastnacht gefeiert. Bevor um 14.11 Uhr der Umzug mit mehr als 80 Nummern durch die Innenstadt zieht, lädt das Fastnachtsmarkt bereits ab 11.11 Uhr auf den Rathausplatz ein. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Fastnachtsmarkt und Moderation Für Speisen ... Mehr lesen »