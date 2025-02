Bensheim – Gemeinsame Gefahrgutkontrolle von Landkreis und Polizei/Weiterfahrt von Sattelzug untersagt

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle des Landkreises Bergstraße und der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen wurden am Mittwoch (26.02.) am Autohof Bensheim mehrere Fahrzeuge einer Kontrolle mit Zielrichtung Gefahrgut unterzogen.

Bei einem deutschen Sattelzug, welcher mit circa 22 Tonnen tiefgekühltem Sauerstoff beladen war, wurden an der Sattelzugmaschine, an beiden Rädern der Lenkachse, gerissene Bremsscheiben festgestellt. Dies stellte einen erheblichen und gefährlichen Mangel dar. Die Weiterfahrt musste von den Kontrolleuren an Ort und Stelle untersagt werden. Der Anhänger wurde abgekoppelt und die Sattelzugmaschine in die nächste Werkstatt verbracht. Auf den Fahrer kommt ein mittleres dreistelliges Bußgeld zu. Der Verlader muss sich die Frage gefallen lassen, warum das Fahrzeug in diesem technischen Zustand überhaupt beladen wurde.

Ansonsten wurde bei einem anderen Fahrzeug ein fehlendes vorgeschriebenes Dokument festgestellt und bei einem Gespann die Ladungssicherung bemängelt. Auch hier wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Bei zwei mit Gefahrgut beladenen Lastwagen gab es dagegen zur Freude der Ordnungshüter nichts zu beanstanden. Sie konnten ihre Fahrt rasch wieder fortsetzen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen