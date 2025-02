„Worms blüht auf“ am 5. und 6. April – Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Am ersten Aprilwochenende ist es so weit. Der Frühling steht vor der Tür und es heißt wieder: Worms blüht auf! Das Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag am 5. und 6. April lockt zum Einkaufen und entspannten Bummeln in die Wormser Innenstadt. Weitere Informationen zu „Worms blüht auf“ gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Bei „Worms blüht auf“ bieten auch dieses Jahr Gärtnereien, Floristen, Kunsthandwerker und Dekorateure sowie weitere Betriebe Inspiration und Produkte zur Gestaltung und Verschönerung des heimischen Grüns oder Balkons an. Der Einzelhandel öffnet regulär am Samstag und zusätzlich auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr seine Ladentüren. Zahlreiche Rabatte, Schmuck- und Modetrends sowie Sonderaktionen locken in die Geschäfte der Wormser Innenstadt. Spiel und Spaß gibt es für Kinder in der Lutheranlage. Auf dem Marktplatz präsentieren Autohäuser aus der Region aktuelle Modelle und neueste Trends. Auch verschiedene E-Bike-Modelle werden Interessierten vor der Dreifaltigkeitskirche vorgestellt und erklärt. Eine genussvolle Shoppingpause können die Besucher bei diversen gastronomischen Angeboten einlegen. Ob herzhafte Bratwurst, süße Crêpes oder kühle Getränke: Schausteller- und Gastronomiebetriebe sowie lokale Vereine sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Am Römischen Kaiser präsentieren sich in diesem Jahr die Wormser Feuerwehr; das Infomobil der „Bleib bereit“-Kampagne und der DRK-Kreisverband Worms bei einer kleinen „Blaulichtmeile“. Für das frühlingshafte Flair sorgt einmal mehr die Abteilung Grünflächen und Gewässer der Stadtverwaltung zusammen mit den städtischen Gärtnern des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Worms (ebwo): Violen, Hornveilchen, Ranunkeln, Goldlack, Vergissmeinnicht und mehr wurden wie immer von der Stadtgärtnerei produziert und von den Gärtnern der ebwo eingepflanzt. 40.000 Pflanzen aus 18 Arten and Sorten verschönern im diesjährigen Farbthema „Rosa-Lila-Weiß“ in einem naturnahen, impressionistischen Millefleurs-Stil die Nibelungenstadt. Hinzu kommen noch 27.000 Tulpen in 14 Sorten.

Kostenloser Busverkehr & Parken

Ein weiteres Highlight ist der kostenfreie Busverkehr: Am Sonntag, 6. April (zwischen 0 und 24 Uhr), wird der innerstädtische Busverkehr kostenlos angeboten. Man kann also ganz einfach ohne Ticket von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurückfahren, ohne sich um einen Parkplatz kümmern zu müssen. Und auch für Kunden von außerhalb ist das Angebot interessant: Sie können ihr Fahrzeug beispielsweise auf dem Festplatz abstellen und kostenlos mit dem Bus (gemäß regulärem Fahrplan) die Innenstadt erreichen. Diese Aktion wird von „Worms wird Wow“ und dem Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e. V. unterstützt. Wie gewohnt sind die innenstadtnahen Parkhäuser am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Weitere Hinweise findet man auf www.parken-worms.de.

Dank an die Partner von „Worms blüht auf“

Folgende Partner unterstützen „Worms blüht auf“: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Ihnen allen gilt bereits jetzt ein besonderer Dank der Veranstalter.

Auf einen Blick:

Aktionswochenende „Worms blüht auf“ mit verkaufsoffenem Sonntag

5. und 6. April 2025 in der Wormser Innenstadt

Öffnungszeiten: Samstag während der normalen Ladenöffnungszeiten und Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Eintritt ist frei.

Alle Infos: www.wormser-einkaufstage.de

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms