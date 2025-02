Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto – erheblicher Sachschaden entstanden

Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto am Dienstagabend in Wiesloch entstand erheblicher Sachschaden.

Eine 28-jährige Frau fuhr kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai die Auffahrt zum Busbahnhof in der Straße

“In den Ziegelwiesen” entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung hinunter. Als sie bemerkte, dass ihr ein Linienbus entgegenkam, fuhr sie so weit wie möglich an den Fahrbahnrand und bremste ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand ab, um dem Bus eine ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen. Der 45-jährige Fahrer des Busses fuhr jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit mittig der Fahrbahn die Auffahrt hinauf und machte keinerlei Anstalten auszuweichen. Dabei stieß er mit dem Opel zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Der Busfahrer sieht nun einem Bußgeld entgegen, weil er seiner Unfallvermeidungspflicht nicht nachkam. Gegen die Fahrerin des Opel wurde eine Bußgeldanzeige wegen Nichtbeachtens eines Durchfahrtsverbots gefertigt.

Quelle: