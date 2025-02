Weinheim – Lesung zum Weltfrauentag – Starke Frau ohne richtige Heimat

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Weltfrauentags findet eine Autorinnenlesung von Unda Hörner aus ihrem Buch „Solange es eine Heimat gibt“ statt.

Weinheim. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der Heimat. Die Schriftstellerin Unda Hörner lässt uns im Jahr der Heimattage bei einer Lesung am 8. März in der Volkshochschule an einer Geschichte teilhaben, bei der die Heimat eine große Rolle spielt. Sie begleitet uns in ihrem Buch auf eine fulminante Zeitreise in das Jahr 1949 mit niemand geringerem als Erika Mann.

Die Welt ist gezeichnet vom Zweiten Weltkrieg. Viele Emigranten kennen keine Heimat mehr, haben nie ein richtiges Gefühl von Heimat in Zeiten des Krieges und der Flucht entwickeln können oder es ist schlichtweg verloren gegangen. Erika, die älteste Tochter von Katia und Thomas Mann, begleitet die Eltern nach Jahren des Exils in den Vereinigten Staaten von Amerika auf ihrer Europareise. Die zweifache Verleihung des Goethe-Preises an den Vater in Deutschland steht kurz bevor. Leider ereilt die Familie in Stockholm die erschütternde Nachricht von Klaus Manns Freitod. Während Erika beginnt, den Nachlass des geliebten Bruders zu ordnen, erinnert sie sich – an die behütete Kindheit in München, die wilden Zwanziger in Berlin, gemeinsame Werke und die Weltreise als Mann-Twins und auch das Engagement gegen die Nazis im Exil.

Die Autorin Unda Hörner schafft es die Lebenswege der Manns – insbesondere von Erika – und die historischen Ereignisse virtuos zu einer atmosphärisch dichten Erzählung zu verweben. Es entfaltet sich ein faszinierendes zeitgeschichtliches Panorama bis ins Schicksalsjahr 1949, in dem die Teilung Deutschlands für Jahrzehnte besiegelt wird.

Die Lesung findet zu Ehren einer starken Frau, wie es Erika Mann war, am Weltfrauentag, dem 8. März in der Volkshochschule der Badischen Bergstraße statt. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Vorverkauf über die Tourist-Information und den Kartenshop der Diesbach Medien sowie in allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und Online: www.reservix.de

Quelle: Stadt Weinheim