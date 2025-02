Weinheim – Kinder ernteten Topinambur – Ausgrabung und Verkostung einer wenig bekannten Knolle

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – Genau genommen ist der essbare Teil der Topinambur (lat. Helianthus tuberosus) keine Knolle, sondern ein Rhizom. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika und gehört zur Familie der Korbblütler, sowie zur Gattung der Sonnenblumen. Im Sommer kann man sie an ihrer Wuchshöhe von bis zu drei Metern und den kleinen gelben Blüten gut erkennen.

Zum Jahresauftakt des vielfältigen Programms von Landerlebnis Weinheim e.V. durften am vergangenen Samstag über 25 Kinder den fruchtbaren Boden der Breitwiesen und dessen großartigen Ertrag mit all ihren Sinnen erleben. Schon die Anreise zum Acker war das erste Highlight, denn die Kinder lernten gleich, dass da nicht ein Rudel Rehe über die Breitwiese sprangen, sondern ein sogenannter „Sprung“. Die kleinen Erntehelfer waren bestens vorbereitet und bepackt mit Eimern, Säcken, Schaufeln und Stechgabeln. Aber was ist eigentlich Topinambur? – fragten sich einige Kinder, die zuvor noch nicht in den Kontakt mit dieser tollen Pflanze gekommen waren. Es war nur kurz Zeit, für eine kleine Einführung ins Thema, denn die Kinder wollten keine langen Reden hören, sondern lieber mit ihren eigenen Händen fühlen, mit den Augen sehen und natürlich auch schmecken, was es mit dieser Knolle so auf sich hat. Und genau das sollten sie auch. Also wurde der Acker eilig gestürmt und der Boden fleißig umgegraben. Hier konnten die Kinder noch viel mehr als nur die Topinambur ausgraben. Viele kleine Käfer, Asseln, Würmer und sogar eine Hornissen-Königin wurden zunächst fachmännisch begutachtet und schließlich wieder vorsichtig zurück in die Natur gebracht.

Die ersten ausgegrabenen Topinambur wurden sogleich fleißig mit Bürsten sauber geschrubbt und in den angefeuerten Kessel zum Kochen gegeben. Die Ungeduldigeren probierten sie direkt roh. Fein geschnitten mit ein bisschen Salz, oder direkt am Stück wie eine Karotte – in jedem Fall ein Erlebnis wert. Ob mit oder ohne Schale, auch das ist Geschmackssache. Spaß beim Schälen und Schneiden hatten die Kinder allemal. Nach dem Kochen wurden die noch warmen Topinambur mit Butter und Salz verfeinert und schmeckten den Kindern nach getaner Arbeit richtig gut. Denn wenn man seine Lebensmittel unter Kraftaufwand an der frischen Luft selbst erntet, schmecken sie danach umso besser. „Die Freude am Ernten und selbst Zubereiten von Essen – selbst wenn es so einfach ist wie eine gekochte Topinamburwurzel – ist immer wieder beeindruckend und bestärkt uns in unserem Tun“ so Isabelle Dubois du Luchet, die verantwortliche Übungsleiterin für diesen erfolgreichen Tag.

Zudem ist Topinambur auch sehr gesund. Anders als die Kartoffel enthält Topinambur keine Stärke. Wichtiger Inhaltsstoff ist Inulin, ein Ballaststoff, der im Magen aufquillt und schnell satt macht. Der Blutzuckerspiegel bleibt dabei konstant, deshalb ist Topinambur auch für Diabetiker gut geeignet. Außerdem liefert die Wurzel viel Kalium, Magnesium und Kalzium.

Zum Ende der Aktion füllten die frisch gestärkten Kinder ihre Ernte in die mitgebrachten Eimer und Säcke, um die reichhaltige Ernte mit nach Hause zu nehmen. Die Eltern wurden im Nachhinein auch noch mit Informationen und Rezeptvorschlägen versorgt, sodass die Topinambur in ihrer Vielfältigkeit zuhause zubereitet werden konnte.

Die nächste Aktion von Landerlebnis Weinheim findet am 29.03.2025 von 11-13 Uhr auf dem Fichtenhof zum Thema „Rund ums Huhn“ statt. Über die neue Homepage https://landerlebnis-weinheim.org/ des Vereins, gelangen Sie zum Anmeldungslink für die Veranstaltung.

Quelle/Foto: Landerlebnis Weinheim e.V.