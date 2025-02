Weinheim – Kabelschaden in der Hauptstraße – Grabengasse noch bis Freitagmorgen gesperrt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Weinheimer Stadtwerke und die Firma Schnell rückten am Mittwochmorgen aus, um eine Kabelschaden in der Hauptstraße zu beheben. Ein Anwohner hatte Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung gemeldet, denen die Stadtwerke auf den Grund gingen. Dabei setzte die Firma Schnell vor der Hauptstraße 116 (Ecke Grabengasse/Fußgängerzone) einen modernen Saugbagger zur möglichst schnellen und sauberen Abwicklung ein. In der Tat konnte der Schaden an einer Muffe in einer Tiefe von rund 1.50 Meter schnell gefunden werden. Eine Sperrung der Grabengasse in Richtung Marktplatz war aber unvermeidbar. Allerdings konnte die Verkersabteilung der Stadt die Einbahnstraßenregelung umdrehen, so dass Zulieferungsverkehr aus der Fußgängerzone nun nach oben abfahren kann.

Die Reparatur des Kabelschadens hat gleich begonnen, wird aber wahrscheinlich noch den ganzen Donnerstag dauern. Eine Freigabe der Grabengasse ist für Freitagmorgen vorgesehen. Der Amtshausplatz und die Wege in Richtung Grundelbachstraße können über die Rote-Turm-Straße/Mittelgasse angefahren werden.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim