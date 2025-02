Weinheim – Die Badische Bergstraße blüht auf – Am 13. April findet auf dem Blütenweg zwischen dem Weinheimer Schlosspark und Großsachsen Süd das diesjährige Blütenwegfest statt

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – Landschaftspflege und Naturschutz werden hier großgeschrieben. In der malerischen Kulisse des blühenden Blütenweges können Jung und Alt, Groß und Klein, am Sonntag den 13. April die „Blühende Bergstraße“ genießen. Ihren Namen verdankt die Blühende Bergstraße den vielen Obstbäumen, die zusammen mit dem Wein die Kulturlandschaft prägen. Unter den ansässigen Gemeinden besteht der Wunsch diese einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten und Besuchern ein Naherholungsgebiet zu ermöglichen. Und was bietet sich besser an, diesem Projekt seine Ehre zu zollen? Natürlich ein Fest zur atemberaubenden Frühlingsblüte.

Verschiedene Stationen zwischen dem Weinheimer Schlosspark und Großsachsen Süd laden Besucher zum Verweilen ein. Es gibt Angebote, die Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung hautnah zu erleben. Beispiele hierfür sind die Flächen der Stadt Weinheim auf dem Judenbuckel, wo eine Beweidung durch Ziegen stattfindet, um eine artenreiche Streuobstwiese zu entwickeln. Bei Hohensachsen wurde – gemeinsam mit der Fördergemeinschaft regionaler Streuobstbau – eine Streuobstwiese neu angebaut. Zudem wurden bei Großsachsen und in vielen anderen Stellen am Blütenweg Obstbäume gepflanzt, um das Wahrzeichen der Blühenden Bergstraße langfristig zu sichern.

Auch für Kinder warten an diesem Sonntag viele Abenteuer und jede Menge Spaß auf dem Blütenweg. Ein Gewinnspiel lädt Kinder zum Blüten sammeln ein. Dabei können interessante Preise gewonnen werden. Informationen gibt es an den Begrüßungsständen und den Ständen mit dem gelben Blütensymbol. Zudem gibt es die vielen Tiere, die als Helfer der Natur und agieren, zu beobachten. Kurze Rundgänge laden Besucher mit zu naturkundlich und historisch Interessantem, wie beispielsweise einer Führung „Rund ums Schloss“ oder einer Kurzführung über den Bergfriedhof mit der ehemaligen Basilika in Hohensachsen. Darüber hinaus stellen verschiedene Stände Informationen zum Projekt Blühende Bergstraße und den Themen Natur sowie Tourismus bereit, wo Interessierte mehr erfahren können.

Auf dem Weg sorgen Musiker für Stimmung und lassen die Bergstraße mit frühlingshaften Tönen erklingen.

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. An den vielen Ständen auf dem Weg können regionale Produkte probiert und mitgenommen werden. Obst- und Kräuterprodukte, Wildschweinbratwurst, Honig, Met, Kastanien-Pils, Weine, Säfte, Liköre, Brände und vieles mehr können bei einem schönen Beisammensein versucht werden. Denn so schmeckt die Bergstraße!

Für das Blütenwegfest wird kein Eintritt verlangt. Der Verein Blühende Bergstraße freut sich aber über eine kleine Spende von 1 Euro pro Person wird, die dem Verein und den Landschaftspflegemaßnahmen zu Gute kommen soll. Außerdem können die Besucher den Verein auch durch den Erwerb von „Blütenweggläsern“ unterstützen.

Weitere Informationen zum Blütenwegfest und dem Projekt „Blühende Bergstraße“ sind unter folgendem Link zu finden: www.bluehende-bergstrasse.de

