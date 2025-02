Walldürn – Mehrere Sachbeschädigungen

Walldürn / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Montag, 14:30 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, mehrere Gegenstände im Bereich Walldürn. Dabei wurden unteranderem die Herrentoiletten am Schlossplatz verwüstet. Die unbekannten Täter traten zunächst die Eingangstür zu der Herrentoilette auf. In der Folge zerschlugen sie einen Toilettendeckel, ein Seifenspender und die Spiegelleuchte, rissen eine Heizung von der Wand und beschädigten einen Mülleimer. Ebenfalls am Schlossplatz kam es bei einer E-Bike-Ladestation zu Schäden. Am alten Rathaus beschädigten die Täter einen Plakatständer. Zudem wurde die Toiletten bei der öffentlichen WC-Anlage “Querspange” so stark verstopft, dass eine Sonderreinigung notwendig war. Es wird nach aktuellem Ermittlungstand davon ausgegangen, dass alle Taten von denselben Personen begangen wurden. Es kam zu einem Gesamtschade von etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: +49 (0) 7131 104-1010

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn