Viernheim – Mehrere Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kabarettabend mit „Weibswild“ und Vortrag zum Frauenwahlrecht

Am 8. März ist Internationaler Frauentag – ein Tag, der seit über 100 Jahren weltweit für

Frauenrechte, Gleichstellung und gegen bestehende Diskriminierungen einsteht.

Auch in Viernheim wird dieser Anlass mit mehreren Veranstaltungen gewürdigt. Den Höhepunkt

bildet in diesem Jahr ein Kabarettabend mit dem Duo „Weibswild“, zu dem das Gleichstellungsbüro der Stadt alle Interessierten herzlich einlädt.

Am Samstag, den 8. März, wird der Treff im Bahnhof (T.i.B.) zur Bühne für schlagfertigen

Humor und tiefgründige Gesellschaftskritik. Das Duo „Weibswild“ in Person von Claudia

Carboni und Sabine Wunder, beschreibt sich selbst als östrogenhaltiges und

sangesfreudiges Comedyduo mit Hang zu unkontrollierter Gesichts- und Wortakrobatik, das

Stand-Up Comedy, Poetry Slam und Gesang zu einem unterhaltsamen Mix vereint.

In ihrem Programm „Damenqual“ nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise durch Hirn, Herz und

Bauch einer Frau. Sie stolpern gemeinsam über Männer, Vorurteile, Perfektionswahn und

Legosteine, die ihnen das Leben in den Weg legt. Da wird das Telefonat mit einer

behinderten Freundin oder der Einkauf im Supermarkt schon mal zur Herausforderung.

Den Abend eröffnet ab 18:30 Uhr Helen Lenzen, bevor um 19 Uhr das Duo „Weibswild“

übernimmt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wird jedoch per E-Mail unter

gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204-988-364 erbeten.

Bereits am 6. März Aktionen zum Weltfrauentag

Bereits am Vormittag startet das städtische Gleichstellungsbüro mit ersten Aktionen zum

Weltfrauentag und ist mit einem Informationsstand auf dem Spezialitätenmarkt auf dem

Rovigoplatz vertreten. Um 12 Uhr setzen Bürgermeister Matthias Baaß und

Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich ein sichtbares Zeichen für

Gleichberechtigung, wenn sie gemeinsam vor dem Alten Rathaus die Fahne zum

Internationalen Frauentag hissen.

Dazu Maria Lauxen-Ulbrich: „Geschlechtsspezifische Gewalt, Sexismus und strukturelle Ungleichheiten – etwa in der Wirtschaft, wo Frauen immer noch erheblich weniger Gehalt bekommen oder im Gesundheitswesen, wo Forschung,

Diagnostik und Therapie immer noch überwiegend auf Männer ausgerichtet sind – sind

drängende Themen. Die Veranstaltungen im Februar und März machen darauf aufmerksam.

Doch der Internationale Frauentag soll auch Raum für positive Erlebnisse bieten – und was

wäre da besser als ein Weibswild-Kabarett?“

Mit einer Kooperationsveranstaltung von Gleichstellungsbüro und städtischem Museum

findet um 18 Uhr der Vortrag: „Frauenwahlrecht 1919 – Die doppelte Herausforderung von

Freiheit und Tradition“ mit Dr. Brigitte Übel statt. Darin widmet sie sich der Einführung des

Frauenwahlrechts 1919 und zeigt auf, wie dieses historische Ereignis den Weg für

Veränderungen ebnete, gleichzeitig aber traditionelle Muster weiterwirkten.

Die Referentin erläutert, mit welcher Kreativität Frauen die Hindernisse bis zur Erlangung des Wahlrechts

überwanden, welche Ereignisse schließlich zum Wahlrecht führten und welche neuen

Chancen sich für die Frauen nun ergaben. Die Referentin Dr. Brigitte Übel lehrt und forscht

an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Die Veranstaltung findet im städtischen

Museum am Berliner Ring 28 statt, eine Anmeldung ist per E-Mail unter

museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204-988-173 möglich.

Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Hintergrund Internationaler Frauentag

Seinen Ursprung hat der Frauentag 1908 in den USA. Von dort verbreitete sich der

Gedenktag in Europa. 1975 wurde er von den Vereinten Nationen als Internationaler

Frauentag institutionalisiert. Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hatten

Anfang 2018 lediglich 143 die Gleichstellung der Geschlechter in ihre Verfassung

aufgenommen. Dabei sind Frauen und Mädchen meist stärker von Armut, Hunger und

unzureichender Gesundheitsversorgung betroffen. Frauen verdienen oft weniger und werden

öfter um ihr Recht auf Bildung gebracht.

Der erste internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland,

Österreich, der Schweiz und den USA statt. Die politische Forderung war das aktive und

passive Wahlrecht für Frauen. Mehr als eine Million Frauen gingen auf die Straße, eine bis

dahin beispiellose Massenbewegung.

Auch heute gibt es noch viel zu tun: Gewalt gehört für viele Frauen weltweit zum Alltag. Schlechtere Bezahlung und kleinere Renten sind für Frauen Alltag. Frauen sind häufiger von Armut betroffen. Während Frauen besonders in

systemrelevanten Berufen überrepräsentiert sind, sind sie in den Führungsetagen und in

wichtigen politischen Ämtern besonders unterrepräsentiert.

Die reproduktiven Rechte von Frauen, damit sind unter anderem Themen wie Verhütung oder Schwangerschaftsabbruch

gemeint, werden in vielen Ländern nicht gewahrt (https://www.bpb.de).

