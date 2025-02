Speyer – Nach Ladendiebstählen im Gewahrsam gelandet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am gestrigen Montag, gegen 12:45 Uhr, steckten zwei Männer, 20 und 25 Jahre alt, in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße mehrere Dosen alkoholhaltige Getränke, abgepackte Wurst und diverse Unterwäsche im Gesamtwert von ca. 30 Euro in einen Mitgebrachten Rucksack. Anschließend verließen sie das Geschäft und entfernten sich, obwohl sie von Mitarbeitern angesprochen wurden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden Männer durch eine Polizeistreife festgestellt und kontrolliert. Die gestohlene Ware wurde im Rucksack aufgefunden, sichergestellt und später an Mitarbeiter des Supermarktes ausgehändigt. Die beiden Männer wurden zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 16:15 Uhr meldete ein Supermarkt in der Iggelheimer Straße einen Diebstahl von Alkohol und Nahrungsmittel im Wert von ca. 8 Euro. Bei dem Dieb handelte es sich um den o.g. 25-Jährigen, der dieses Mal bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort bei dem Supermarkt verblieb und im Anschluss in den polizeilichen Gewahrsam kam.

Quelle:

Polizeiinspektion Speyer