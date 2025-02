Schwetzingen – Notfallversorgung trotz Warnstreik gesichert

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ver.di ruft Mitarbeitende zu Partizipationsstreik auf – Notfallversorgung nicht beeinträchtigt / Verschiebung von elektiven Eingriffen möglich

Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks hinsichtlich der aktuellen Tarifverhandlungen aufgerufen. Dazu gehören neben Beschäftigten von Stadtverwaltungen oder Kitas auch Mitarbeitende kommunaler Krankenhäuser, darunter auch die Einrichtungen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH. Zum Streik aufgerufen sind alle Mitarbeitenden der GRN, die unter den GRN Haustarifvertrag fallen.

Den Auftakt macht der Standort Sinsheim. Hier werden bereits am morgigen Donnerstag, den 27.02.2025 der OP-Bereich und am Freitag, den 28.02.2025 die gesamte Klinik sowie das Betreuungszentrum bestreikt. An den Standorten Schwetzingen und Weinheim wird am Donnerstag, den 06.03.2025 der OP-Bereich und am Freitag, den 07.03.2025 die gesamte Klinik und das Betreuungszentrum in Weinheim sowie das Seniorenzentrum in Schwetzingen bestreikt. Am Donnerstag, den 13.03.2025 wird die gesamte Klinik am Standort Eberbach bestreikt.

Um die Patientenversorgung möglichst umfassend aufrecht erhalten zu können, müssen elektive Eingriffe weitestgehend auf andere Tage verschoben werden. Die betroffenen Patientinnen und Patienten werden direkt informiert. Die Notfallversorgung bleibt davon unberührt und wird zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Ebenso finden onkologische Eingriffe und Termine sowie geplante Kaiserschnitte statt.

Die Geschäftsführung der GRN hat mit der Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen. Damit wird eine gewisse Personalbesetzung durch die Gewerkschaft garantiert, um die Notfallversorgung sicherzustellen.

„Für mögliche Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten wegen des von ver.di initiierten Warnstreiks bitten wir alle Patienten, Bewohner und Angehörige um Verständnis und Entschuldigung. Wir werden dafür Sorge tragen, dass ausfallende Termine kurzfristig nachgeholt werden”, erklären die Geschäftsführerinnen der Gesundheitszentren Judith Masuch und Katharina Elbs.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH